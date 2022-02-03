نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء تأشيرة الخروج النهائي أو إلغاء تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا عبر ابشر الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيا عبر موقع ابشر الإلكتروني لخدمات الجوازات السعودية حيث أطلقت وزارة الداخلية السعودية خدمة إلغاء تأشيرة خروج نهائي للمقيمين وكذلك خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا عبر موقعها الرسمي وبالتعاون مع بوابة ابشر للجوازات السعودية حيث سوف يتمكن الآن المواطنين السعوديين وجميع الأفراد أو أصحاب الأعمال ومن لديهم اسر وعائلات وكذلك عماله منزلية وموظفين وعمال مسجلين عليه من إلغاء تأشيرة خروج وعودة لهم وكذلك تأشيرة الخروج النهائي المصدرة لهم بكل سهولة ويسر وبطريقة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلي مقرات الجوازات في المملكة العربية السعودية مع توافر بعض شروط الخدمة حتي تتمكن من إتمام الخدمة بنجاح كما سوف نجيب علي اسأله البعض عن هل يحق للعامل إلغاء الخروج النهائي من المملكة.

شروط إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

وضعت وزارة الداخلية السعودية بعض الشروط الواجب توافراها لإتمام طلب خدمة إلغاء تأشيرة خروج نهائي منتهية ، إلغاء تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية المصدرة و كم هي غرامة إلغاء الخروج النهائي بدون علم الكفيل وجاءت الشروط كلاتي :

يجب عدم وجود أي مخالفات سابقة علي صاحب التأشيرة سواء كان من أفراد الأسرة أو من العمالة المنزلية. كما يجب إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي خلال 3 اشهر من تاريخ أصدارها. في حاله مضي اكثر من 90 يوم علي استخراج التأشيرة وتريد إلغاءها سوف يتم تطبيق غرامة مالية عليك. من اهم الشروط هو تواجد الفرد المراد إلغاء التأشيرة له داخل حدود المملكة العربية السعودية وليس خارجها.

خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي إلكترونيا

لكي تتمكن عزيزي القارئ من الاستفادة من خدمة إلغاء تأشيرة خروج نهائي أو تأشيرة خروج وعودة يرجي منك اتباع الخطوات التالية بكل دقة عبر منصة ابشر الإلكترونية وهي كالتالي :

تسجيل الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني التباع لوزارة الداخلية السعودية.

نقوم بكتابة اسم المستخدمة أو رقم الهوية الوطنية وكذلك كلمة المرور ونضغط علي زر تسجيل دخول.

ثم نضغط علي خدمات الجوازات السعودية من الصفحة الرئيسية.

ومنها نذهب إلي الخدمات الإلكترونية للأفراد.

ونختار خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي أو إلغاء تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين والوافدين علي المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة من قبل منصة ابشر للجوازات من الاسم الكامل والجنس والعمر ورقم الإقامة ورقم الهوية ونتابع باقي الخطوات التي يعرضها علينا الموقع بكل دقة وبشكل سليم.

إلغاء تأشيرة خروج نهائي منهية أو صالحة إلكترونيا

الآن نصل إلي رابط خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي أو تأشيرة الخروج والعودة عبر موقع ابشر الإلكتروني لخدمات الجوازات السعودية وخدمات الأفراد المتكاملة والتباع للموقع الرسمي وزارة الداخلية السعودية حيث يرجي منكم قراة شروط الخدمة جيدا قبل الشروع في البدء في الخطوات كما يرجي منك اتباع كافة الخطوات بشكل صحيح حتي تتمكن من تحقيق اقصي استفادة من هذه الخدمة.