نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع حساب المواطن هذا الشهر فبراير 2022 الدفعة رقم 51 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وموعد إيداع حساب المواطن هذا الشهر يعمل برنامَج حساب المواطن على تقديم الإعانات المالية للأسر المحتاجة والفقيرة المتواجدة في المملكة العربية السُّعُودية التي تأثرت بالظروف التي تمر بها البلاد بسبب الوباء المنتشر دائماً ما يقوم المستفيدون من دعم برنامَج حساب المواطن بانتظار موعد صرف الدعم ولذلك سوف نقوم بالتعرف على موعد نزول حساب المواطن لهذا الشهر من خلال مقالنا هذا.

موعد حساب المواطن هذا الشهر فبراير 2022

لقد تم الإعلان عن صرف الدفعات الخاصة بحساب المواطن بأنه سوف يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حالة إذا كان اليوم العاشر موافق يوم عطلة سواء كان يوم الجمعة أو السبت فسوف يتم صرف الدفعة أما يوم الحادي عشر من الشهر أو اليوم التاسع من نفس الشهر أما بالنسبة لشهر فبراير الحالي سوف يتم صرف الدفعة في يوم العاشر الموافق (10 / 2/ 2022) ميلاديا وأيضاً الموافق (9 / 7 1443)هجريا.

المستفيدين من دعم حساب المواطن

توجد بعض الفئات المستفيدة من برنامَج دعم حساب المواطن وهذه الفئات تتمثل في الآتي:

الأسرة السُّعُودية.

من يمتلك بطاقة التنقل بالمملكة العربية السُّعُودية.

المرأة المتزوجة من مواطن سعودي.

السعودي غير المتزوج.

أسرة السُّعُودية المتزوجة من أجنبي.

شروط استحقاق وأهلية حساب المواطن

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض شروط استحقاق وأهلية دعم حساب المواطن وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن سعودي الجنسية.

لا بد من أن يكون المواطن مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السُّعُودية.

ينبغي ألا يكون المتقدم مستفيد من أي برنامَج دعم من البرامج المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لا بد من أن تكون البيانات المتواجدة في برنامَج حساب المواطن مطابقة لكافة البيانات المسجلة في المستندات الرسمية.

لا يتم تسجيل المواطن المتواجد في دور الرعاية والإيواء الحكومية في حساب المواطن.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير

لقد تم وضع بعض الخطوات السهلة والميسرة التي يمكن من خلالها أن يقوم المواطن المستفيد من برنامَج حساب المواطن الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن للدفعة الجديدة وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الولوج أولا إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة أهلية حساب المواطن شهر فبراير.

يتم بعد ذلك بتدوين كل من رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وأيضاً رمز التأكيد.

وبذلك يمكن المواطن الاستعلام عن أهلية الدفعة الجديدة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير كما تعرفنا إلى الفئات المستفادة من برنامَج حساب المواطن أيضاً تعرفنا إلى كيفية الاستعلام عن مَوعد صرف حِساب الُمواطن لشهر فبراير إلكترونياً.