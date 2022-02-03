كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2022 رابط رسمي وطريقة الاستعلام عن رقم العداد

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يبحث جميع المواطنين السعوديين باهتمام بالغ عن طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء السعودية من خلال رقم العداد، حيث تهتم المملكة العربية السعودية بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية الحديثة لمواطنيها، رغبة منها في توفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، من أهم تلك الخدمات هي الاستعلام إلكترونياً عن فاتورة الكهرباء، وإمكانية دفعها إلكترونياً، وسوف نذكر لكم كيفية الاستعلام من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

أتاحت وزارة الكهرباء السعودية للمواطنين، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً، بدلاً من الاضطرار إلى ذهاب المواطنين إلى الشركة بأنفسهم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلكترونياً إلى الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء من خلال الرابط الخاص بشركة الكهرباء السعودية. الضغط على الايقونة الخاصة بخدمة اختيار دفع الفواتير. الضغط على الفواتير الإلكترونية. تدوين رقم العداد. تسجيل رقم الحساب. الضغط على رمز التحقق. الضغط على موافق. إدخال رقم البريد الإلكتروني. تسجيل رقم الهوية الوطنية، أو إدخال رقم الإقامة. الضغط على خدمة عرض الفواتير. ستظهر قيمة الفواتير التي لم يتم سدادها. يمكن بسهولة دفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق البريد الإلكتروني

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية من خلال البريد الإلكتروني، وذلك بمنتهى السهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلكترونياً إلى موقع وزارة الكهرباء السعودية عن طريق الرابط التالي شركة الكهرباء السعودية. تسجيل بعض البيانات مثل الاسم وكلمة المرور، وذلك في حالة وجود حساب سابق، أو القيام بإنشاء حساب جديد. الضغط على أيقونة الخدمات. اختيار خدمات الفواتير. اختيار الخدمات السريعة. الاستفسار على قيمة الفاتورة الثابتة. الضغط على فاتورة الكهرباء. كما يمكن الاستعلام عن قيمة الفواتير السابقة.

توفر وزارة الكهرباء عددًا من التطبيقات الذكية لتسهيل عملية استخدام المواطنين لهواتفهم المحمولة للتحقق من فواتير الكهرباء الخاصة بهم ، والتي يمكن تنزيلها من خلال متجر الألعاب. وتشمل هذه التطبيقات: