إعرفها بالخطوات.. رابط الاستعلام عن برنامج ريف reef.gov.sa عبر منصة ريف الإلكترونية

ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن برنامج ريف الحكومي، والذي يعد من البرامج المهمة والبارزة حيث حرصت الحكومة السعودية على تقديم الدعم المالي للمواطنين السعوديين العاملين في قطاع الريف الزراعي كما دعمت ربات البيوت والعديد من القطاعات الأخرى، حيث يستفيد من برنامج ريف عشرات الآلاف من الأسر المنتجة والمزارعين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويتم التسجيل عبر منصة ريف إلكترونيا عن طريق إدخال العديد من البيانات المطلوبة وتوافر عدد من الشروط التي أعلنت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعد بوابة ريف هي البوابة الرسمية للتقديم في الدعم الريفي والاستفادة من الدعم النقدي الذي يحصل عليه المزارعين.

رابط الاستعلام عن برنامج ريف reef.gov.sa

مع اقتراب موعد صرف دعم ريف المالي وإيداعه في حسابات المستفيدين، تسائل الكثير من المواطنين المستفيدين من برنامج دعم ريف عن طريقة الاستعلام عند دعم ريف لمعرفة موعد وتفاصيل الصرف، ونوفر لكم جميع الخطوات المطلوبة والضرورية التي تمكنك من معرفة موعد الصرف وتاريخ إيداع الدعم في حسابك البنكي، تجدر الإشارة إلى أن موعد الصرف المقرر لدعم ريف هو يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن الممكن أن يكون قبله بيوم أي في التاسع أو بعده بيوم أي في الحادي عشر من الشهر، وذلك في حالة كان يوم الصرف هو عطلة رسمية، كما من المحتمل أن يتأخر الصرف قليلا بسبب عملية التنفيذ من بنك لآخر، وننتقل الآن لنتعرف على خطوات الاستعلام عن ريف.

في البداية يجب عليك أن تقوم بالانتقال إلى رابط دخول دعم ريف. الآن تقوم بكتابة اسم المتخدم وكلمة السر الخاصة بك. ثم بعد ذلك كتابة كود التحقق المرئي والضغط على تسجيل الدخول. من القائمة الرئيسية اختر تبويب الخدمات الإلكترونية. الآن اختر الاستعلام عن دعم ريف لتظهر لك التفاصيل.

شروط الحصول على دعم ريف

قبل تقديم الطلب في منصة ريف، يجب عليك أن تطابق الشروط الخاصة بالحصول على دعم ريف، حيث يجب أن تكون مواطنا سعوديا أو حاملا لبطاقة التنقل، أيضا يشترط أن لا يقل عمرك عن 21 عام والدخل الشهري الخاص بك لا يتجاوز 6000 ريال، ويشترط امتلاك حساب بنكي، فيما يتعلق بالأسر المنتجة يجب أن تمتلك وثيقة العمل الحر، كما أن التسجيل يكون عبر بوابة ريف، ويجب أن تكون عاملا في أحد المهن الزراعية المعتمدة في برنامج ريف، وفي حالة كنت مؤهلا بعد مراجعة الطلب الخاص بك ستحصل على الدعم الشهري لريف.