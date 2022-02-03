نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس وزارة التعليم السعودية في الفروسية وفعاليات البطولة في المقال التالي
عمر شويل - جدة كأس وزارة التعليم السعودية في الفروسية وفعاليات البطولة - ثقفني
أعلنت وزارة التعليم السعودية بالاتفاق مع الاتحاد السعودي للفروسية عن إقامة فعاليات تتنوع بين الرياضية والتراثية والفعاليات الثقافية والفنية من أجل الاحتفال بتتويج الفائزين في بطولة كأس الفروسية التابعة لوزارة التعليم وتقام تلك الفعاليات والتي بلغ عددها 10 في الفترة من الثالث من فبراير أي اليوم وحتى الخامس من فبراير القادم.
كأس وزارة التعليم السعودية للفروسية
- تقيم وزارة التعليم السعودية تصفيات بطولة كأس الفروسية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية في العاصمة الرياض داخل مركز المرتجز للفروسية على مدار ثلاثة أيام متتالية بداية من اليوم 3 فبراير وحتى يوم السبت القادم 5 فبراير وهو اليوم نفسه الذي سيتم فيه إقامة حفل الختام وتحديد الفائز الذي سيتسلم كأس البطولة.
- ربما تتساءل من هم المستهدفون في هذه الفعاليات وهم في الحقيقة الطلبة والطالبات، المعلمات والمعلمين، كل المنسوبين لوزارة التعليم السعودية، وأيضًا المجتمع.
فعاليات كأس البطولة
- تم الإعلان عن عشر فعاليات ستقام خلال تلك الثلاثة أيام مثل لوحة الجمهور التفاعلية والتي يقوم فيها الطلبة والطالبات باستحضار مهارات الرسم لديهم والقيام برسم لوحات تعبر عن الفروسية وتلوين تلك اللوحات.
- وكذلك الرسم على الجدران من قبل الطلبة والطالبات بمساعدة معلميهم.
- هذا بالإضافة إلى إقامة فعالية لتعليم الطلبة والطالبات كيفية رسم الخيول باستخدام أقلام الرصاص وكيفية تلوينها كذلك بالشكل المناسب.
- كذلك تم الإعلان عن منافسة لاختيار أفضل الأزياء التراثية السعودية وسيتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في هذه المسابقة كل يوم على مدار الثلاثة أيام.
- توجد كذلك جوائز للفائزين في التصوير الفوتوغرافي حيث يقوم المشاركين بالتقاط الصور الفوتوغرافية للفعاليات المختلفة لبطولة كأس الفروسية ورفعها على الموقع الإلكتروني حيث سيتم اختيار الأفضل من بينها وتكريم أصحابها.
- أيضًا سيقام معرض فني يحتوي على لوحات فنية مميزة رسمها فنانين موهوبين ممن ينتسبون إلى الوزارة.
- وبم أن البطولة هي بطولة في الفروسية فسيقام ما يشبه الدورة التدريبية للطلبة وللحضور بشكل عام عن الفروسية.
- كما سيقام ما يسمى براوي المرتجز الذي سيقوم بسرد قصص البطولة والفروسية مشتقة من التراث الوطني.
- كل هذا بالإضافة إلى شاعر المرتجز حيث سيتم استضافة مجموعة من الشعراء لإلقاء القصائد العربية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ