كأس وزارة التعليم السعودية في الفروسية وفعاليات البطولة

أعلنت وزارة التعليم السعودية بالاتفاق مع الاتحاد السعودي للفروسية عن إقامة فعاليات تتنوع بين الرياضية والتراثية والفعاليات الثقافية والفنية من أجل الاحتفال بتتويج الفائزين في بطولة كأس الفروسية التابعة لوزارة التعليم وتقام تلك الفعاليات والتي بلغ عددها 10 في الفترة من الثالث من فبراير أي اليوم وحتى الخامس من فبراير القادم.

كأس وزارة التعليم السعودية للفروسية

تقيم وزارة التعليم السعودية تصفيات بطولة كأس الفروسية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية في العاصمة الرياض داخل مركز المرتجز للفروسية على مدار ثلاثة أيام متتالية بداية من اليوم 3 فبراير وحتى يوم السبت القادم 5 فبراير وهو اليوم نفسه الذي سيتم فيه إقامة حفل الختام وتحديد الفائز الذي سيتسلم كأس البطولة.

ربما تتساءل من هم المستهدفون في هذه الفعاليات وهم في الحقيقة الطلبة والطالبات، المعلمات والمعلمين، كل المنسوبين لوزارة التعليم السعودية، وأيضًا المجتمع.

فعاليات كأس البطولة