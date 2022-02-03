نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إيفاء عرض المخالفات.. مواطنين ومنشآت في المقال التالي
منصة إيفاء عرض المخالفات، فقد تم العمل علي توفير منصة إلكترونية من خلال اختصاصاتها يتم إشعار الأفراد والمنشآت على جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات التي قد تم تسجيلها من خلال الجهات المختصة ضدهم، وتعد منصة إيفاء خلال هذه الأوقات هي أحد أهم المنصات الإلكترونية الرسمية والمعتمدة، التي من خلالها يتم الاستعلام عن جميع مخالفات المرور وغيرها من المخالفات المقيدة، وقد ساهمت المنصة في تسهيل عملية الاستعلام بما يحقق توافر بالوقت والجهد على المخالفين، حيث أصبح من السهل الاستعلام عن تفاصيل المخالفات في دقائق بدون الحاجة إلى زيارة مقرات العمل والدوائر التي تتبع للوزارة، وسوف نوضح لكم آلية استخدام منصة إيفاء عرض المخالفات.
منصة إيفاء عرض المخالفات
تتم عملية الاستفسار عن جميع المخالفات المقيدة ضد المواطنين من خلال استخدام منصة إيفاء عرض المخالفات عبر تنفيذ الخطوات:
- يجب الدخول إلى منصة إيفاء من خلال الرابط المباشر التالي: دخول إيفاء.
- الدخول إلى حقول الخدمات الإلكترونية بالموقع.
- ثم الضغط علي علي حقل “الاستعلام عن المخالفة”.
- يجب أن تتم إضافة رقم الهوية للشخص الذي يتم الاستعلام عنه في المربع الخاص بذلك.
- يجب إضافة الرقم الخاص بالمخالفة أو إدخال تاريخ الميلاد.
- النقر على تبويب الاستعلام.
- تقوم المنصة بتحميل المخالفات الموقعة علي صاحب الاستعلام، والتعرف عليها تفصيلياً من خلال المنصة.
استعلام إيفاء للمنشآت
بإمكان المنشآت المسجلة في المملكة أن تستفيد من جميع الخدمات التي تقدمها منصة إيفاء فيما يخص الاستعلام عن مخالفاتها، والتي تتم بالخطوات التالية:
- يتم الولوج الي موقع الاستعلام التالي الخاص بالمنشآت/ استعلام منصة إيفاء.
- الضغط على تبويب “منشأة” من خلال الضغط علي تبويب “خدمات الاستعلام”.
- يجب إضافة رقم المنشأة في المكان الخاص بذلك.
- يتم إدراج رقم المخالفة أو الرقم الخاص بأحد العاملين فيها.
- ثم التأكد من صحة البيانات المسجلة في المكان الخاصة بها.
- الضغط على تبويب “استعلام”.
- ثم تقوم منصة إيفاء بعرض جميع البيانات المخالفة التي قد تم تسجيلها على المنشأة المستهدف الاستعلام عنها من جانب كل مسئول، كما يمكن أن تتم طباعة تفاصيل المخالفات المقيدة علي كل منشأة.
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