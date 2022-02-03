منصة إيفاء عرض المخالفات.. مواطنين ومنشآت

منصة إيفاء عرض المخالفات، فقد تم العمل علي توفير منصة إلكترونية من خلال اختصاصاتها يتم إشعار الأفراد والمنشآت على جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات التي قد تم تسجيلها من خلال الجهات المختصة ضدهم، وتعد منصة إيفاء خلال هذه الأوقات هي أحد أهم المنصات الإلكترونية الرسمية والمعتمدة، التي من خلالها يتم الاستعلام عن جميع مخالفات المرور وغيرها من المخالفات المقيدة، وقد ساهمت المنصة في تسهيل عملية الاستعلام بما يحقق توافر بالوقت والجهد على المخالفين، حيث أصبح من السهل الاستعلام عن تفاصيل المخالفات في دقائق بدون الحاجة إلى زيارة مقرات العمل والدوائر التي تتبع للوزارة، وسوف نوضح لكم آلية استخدام منصة إيفاء عرض المخالفات.

منصة إيفاء عرض المخالفات

تتم عملية الاستفسار عن جميع المخالفات المقيدة ضد المواطنين من خلال استخدام منصة إيفاء عرض المخالفات عبر تنفيذ الخطوات:

يجب الدخول إلى منصة إيفاء من خلال الرابط المباشر التالي: دخول إيفاء.

الدخول إلى حقول الخدمات الإلكترونية بالموقع.

ثم الضغط علي علي حقل “الاستعلام عن المخالفة”.

يجب أن تتم إضافة رقم الهوية للشخص الذي يتم الاستعلام عنه في المربع الخاص بذلك.

يجب إضافة الرقم الخاص بالمخالفة أو إدخال تاريخ الميلاد.

النقر على تبويب الاستعلام.

تقوم المنصة بتحميل المخالفات الموقعة علي صاحب الاستعلام، والتعرف عليها تفصيلياً من خلال المنصة.

استعلام إيفاء للمنشآت

بإمكان المنشآت المسجلة في المملكة أن تستفيد من جميع الخدمات التي تقدمها منصة إيفاء فيما يخص الاستعلام عن مخالفاتها، والتي تتم بالخطوات التالية: