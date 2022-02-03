نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “jops.sa” فتح رابط تقديم وظائف السجون نساء 1443 “جندي” المديرية العامة للسجون لحملة الثانوية في المقال التالي
متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني في المملكة، يسعدنا أن نقدم لكم رابط تقديم وظائف السجون نساء، الذي أصبح من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل النساء في عموم محافظات المملكة، لمعرفة تفاصيل الوظائف، التي أعلنت عنها المديرية العامة للسجون، عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، لتجهيز المستندات المطلوبة للتقديم ومعرفة مواعيد بدأ التسجيل الإلكتروني عبر رابط أبشر توظيف الرابط المخصص للتقديم من خلاله لمثل هذه الوظائف العسكرية وفيما يلي طريقة التسجيل والموعد والشروط العامة.
رابط تقديم وظائف السجون نساء 1443
- الدخول على موقع أبشر توظيف التالي jops.sa.
- النقر على أيقونة الوظائف المتاحة من الصفحة الرئيسية.
- الدخول على وظائف المديرية العامة للسجون نساء الجديدة 1443.
- تسجيل بياناتك الشخصية وملء الاستمارة الإلكترونية للتسجيل ويجب تحري الدقة في البيانات.
- الضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام بعد الإطلاع عليها ثم أضغط تأكيد ثم إرسال.
- أطبع نموزج طلب التقديم ثم أحتفظ برقم الطلب للمراجعة في حالة القبول المبدئي للوظائف.
موعد فتح التسجيل الإلكتروني على الوظائف
كما جاء في إعلان المديرية العامة للسجون فأن بداية التسجيل هو يوم، السبت القادم 1443/07/04 هجري الموافق 2022/02/05 من الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس الذي يليه 2022/02/10.
الشروط العامة للتقديم
- يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والديها خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.
- شرط حسن السير والسلوك أساسي في المتقدمة للوظائف.
- المرأة المتزوجة شرط أساسي أن يكون جنسية الزوج سعودي.
- أن تكون حاصلة على الشهادة الثانوية العامة كحد أدنى ويفضل النساء من أصحاب المؤهل العالي.
- في حالة أن شهادة المؤهل العلمي من خارج المملكة يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية.
- أن تكون المتقدمة تتمتع بالصحة العامة الجيدة التي تمكنها من تنفيذ مهام عملها.
- اجتياز كافة الاختبارات المقررة من قبل الإدارة العامة للقبول واجتياز كافة المقابلات الشخصية.
- يجب أن لا تكون سبق لها العمل في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وتم فصلها منها لأي سبب من ألأسباب.
- لا تعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
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