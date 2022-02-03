“jops.sa” فتح رابط تقديم وظائف السجون نساء 1443 “جندي” المديرية العامة للسجون لحملة الثانوية

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني في المملكة، يسعدنا أن نقدم لكم رابط تقديم وظائف السجون نساء، الذي أصبح من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل النساء في عموم محافظات المملكة، لمعرفة تفاصيل الوظائف، التي أعلنت عنها المديرية العامة للسجون، عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، لتجهيز المستندات المطلوبة للتقديم ومعرفة مواعيد بدأ التسجيل الإلكتروني عبر رابط أبشر توظيف الرابط المخصص للتقديم من خلاله لمثل هذه الوظائف العسكرية وفيما يلي طريقة التسجيل والموعد والشروط العامة.

رابط تقديم وظائف السجون نساء 1443

الدخول على موقع أبشر توظيف التالي jops.sa .

. النقر على أيقونة الوظائف المتاحة من الصفحة الرئيسية.

الدخول على وظائف المديرية العامة للسجون نساء الجديدة 1443.

تسجيل بياناتك الشخصية وملء الاستمارة الإلكترونية للتسجيل ويجب تحري الدقة في البيانات.

الضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام بعد الإطلاع عليها ثم أضغط تأكيد ثم إرسال.

أطبع نموزج طلب التقديم ثم أحتفظ برقم الطلب للمراجعة في حالة القبول المبدئي للوظائف.

موعد فتح التسجيل الإلكتروني على الوظائف

كما جاء في إعلان المديرية العامة للسجون فأن بداية التسجيل هو يوم، السبت القادم 1443/07/04 هجري الموافق 2022/02/05 من الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس الذي يليه 2022/02/10.

الشروط العامة للتقديم