نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 وكيف تقدم ويقبل الطلب sbis.hrsd.gov.sa

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، بعد طرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية لهذا النظام الجديد، نجد الأسر التي تعاني من الفقر أو تعثر المعيشة في السعودية يبحثون عن رابط الضمان الاجتماعي المطور، ومن ثم سوف نوضح لكم عبر موقعنا ثقفني تفاصيل شاملة حول هذا المعاش، والذي تسلم منة الدفعة الاولي من الضمان نحو 72 ألف اسرة من المتقديمن الجدد، وهم نحو 25% تقريبا من المتقدمين الذين بلغ عددهم نحو 110 الف اسرة، هذا وقد أكدت وزارة الموارد البشرية فرز تلك الطلبات، ومن ثم إصدار قرار بصرف الدفعة الثانية من الضمان، وذلك إذا طابقت الظروف والشروط للمتقدم مع الشروط المحددة من الوزارة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، نظام اكثر شمولية، حيث يهدف لضم عدد أكبر ومن ثم الوصول الي العديد من الفئات التي تستحق للدعم، حيث إن النظام الجديد يضم الطلاب و الرجال بلا عمل الأرامل والمطلقات، وكذلك كبار السن وأصحاب القدرات الخاصة، ويعد هذا النظام الجديد محور تحول هام وقوي للأسر المستفيدة منه، خاصة أنة يوفر لهم فرص تدريب وعمل حقيقية، بحيث يتحول المستفيد مع الوقت من مجرد منتفع الي منتج ومطور للمملكة، و يأتي ذلك في سياق سعي المملكة العربية السعودية الي تحقيق رؤية التنمية لعام 2030، والتي يأتي في طليعتها الإهتمام بالتعليم، وبكل تأكيد الاهتمام بالأسرة والأفراد المحتاجين، وقد استهدف نظام الضمان الاجتماعي منذ انطلاقة عام 2015، كافة الأسر المحتاجة والأكثر احتياجا، إلا إن النظام الجديد جاء ليستهدف فئات أكثر، خاصة بعد صعوبة الاوضاع الاقتصادية للعديد من الأسر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن ثم اصبح التقديم علي المعاش الشهري في السعودية يأتي عبر الموقع الإلكتروني، والذي عن طريقة يمكنكم التعرف علي مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية.

رابط sbis.hrsd.gov.sa تقديم معاش الضمان

خصصت الجهات المعنية في السعودية رابط وزارة الموارد البشرية من اجل تقديم طلب الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد إتباع الخطوات التالية

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية.

كتابة رقم الهوية وتسجيل بيانات دخل الاسرة وكافة الافراد بوضوح.

إرفاق الملفات والمستندات المطلوبة.

النقر علي كلمة الموافقة لتقديم الطلب.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور شهر فبراير

وفي سياق بحث المتقدمين عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد لشهر فبراير، خاصة بعد تسلم الدفعة الاولي في شهر يناير الجاري، والتي تستمر حتي 30 يناير الجاري لباقي المستفيدين، وعادة ما يتم صرف المعاش في اليوم الحادي عشر من كل شهر جديد، وسوف نوفر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف الدفعة الثانية فور الإعلان رسميا عنها.