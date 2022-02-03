نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم السجون 1443 للنساء رتبة جندي لحملة الثانوية عبر jobs.sa تعرف على الشروط والموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم السجون 1443 للنساء من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بسبب إعلان المديرية العامة للسجون ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، عن فتح باب القبول للعنصر النسائي على رتبة جندي في المديرية العامة للسجون، وذلك وفق للمعايير والشروط والضوابط الموضوعة من قبل المديرية العامة للسجون، لذلك على من ترى في نفسها توافر شروط القبول المطلوبة سرعة التسجيل إلكترونياً، وذلك من خلال منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية jobs.sa.

كما يجب على من ترغب في التسجيل ضرورة قراءة شروط التسجيل جيداً قبل الشروع في التقديم، ومعرفة ما إذا كانت الشروط تتوفر فيها من عدمه، ويجب التقديم في الموعد المحدد ولا ينظر للطلبات التي تأتي خارج هذا الموعد، مع ضرورة رفع وإرفاق كافة المستندات المطلوبة مع استمارة التسجيل الإلكترونية، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نوضح لكم رابط تقديم المديرية العامة للسجون نساء 1443، وما هي الشروط المطلوبة وموعد التقديم.

رابط تقديم السجون 1443 للنساء

يتم التسجيل على وظائف المديرية العامة للسجون 1443 للنساء إلكترونياً من خلال القيام بالخطوات التالية:-

في البداية يجب الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني jobs.sa.

الخطوة الثانية يتم النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك يتم اختيار وظائف المديرية العامة للسجون.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة والنقر على “تقديم الطلب”.

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شروط وظائف المديرية العامة للسجون 1443 للنساء

يتم التقديم على رتبة جندي لحملة الثانوية وما يعادلها أو للحاصلات على مؤهل أعلى من الثانوية، ويتم ذلك وفق الشروط والضوابط التالية:-

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون سعودية الجنسية باستثناء من نشأت مع والدها خارج البلاد وكان والدها في مهمة لخدمة المملكة.

حسنة السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

لديها هوية وطنية مستقلة وسارية وقت التسجيل.

ألا يكون قد سبق لها التعيين في أي وظيفة عسكرية أو تم فصلها لأي سبب من الأسباب.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم.

موعد التقديم

يبدأ التقديم من يوم السبت القادم بتاريخ 04\07\1443 الموافق 05\02\2022 في العاشرة صباحاً، وينتهي يوم الخميس 09\07\1443 الموافق 10\02\2022.