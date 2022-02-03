نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم الريفي بعد التسجيل وخطوات الاستعلام عن الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم الريفي بعد التسجيل خطوات الاستعلام عن الدعم الريفي؛ يُعد دعم ريف من برامج الدعم الهامة للمزارعين وربات البيوت حيث أنه يقدم لهم دعم مادي مناسب يساعدهم على المعيشية، لذلك يتساءل الكثير ممن قاموا بالتسجيل في برنامج الدعم الريفي عن موعد صرف الدعم لهم بعد الانتهاء من التسجيل، ومن خلال التالي نوضح لكم تاريخ نزول الدعم بعد إتمام التسجيل وذلك عبر موقع ثقفني.

موعد نزول الدعم الريفي بعد التسجيل

تم الإعلان من قبل الدعم الريفي عن موعد نزول الدعم بعد إتمام عملية التسجيل، حيث يتساءل العديد عن موعد صرف الدعم بعد قبول الطلب حيث يتم إيداع الدعم في الشهر التالي لقبول الطلب مباشرة ويتم صرفه من يوم 1 إلى يوم 10 في كل شهر ميلادي.

خطوات الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن الدعم الريفي عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى رابط برنامج ريف. الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. اختيار الاستعلام عن الدعم الريفي. تدوين رقم الهوية. ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة. الضغط على استعلام.

رقم برنامج دعم ريف الموحد

يمكن الاتصال بالفريق الفني لدعم ريف عن طريق الرقم المجاني الموحد 1993 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي

يوجد بعض الشروط للتسجيل في برنامج دعم ريف لابد من الانتباه إليها والعمل على تحقيقها حتى تتمكن من التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط ألا يكون المتقدم يعمل بأي قطاع سواء حكومي أو خاص.

يجب أن لا يزيد دخل المتقدم عن 6000 ريال شهرياً.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

أن يكون المتقدم من سكان المناطق المشمولة بالدعم.

يشترط ألا يكون المتقدم يحصل على دعم من أي برامج أخرى.

لابد ألا يتجاوز قيمة الدعم الريفي عن 54 ألف ريال إجمالي البرامج المسجل فيها المتقدم.

أن يقوم بتقديم ما يثبت أنه يزاول المهنة بنفسة.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال مُوعد نزول الدعم الريفي بعد التسجيل وخطوات الاستعلام عن الدعم الريفي ، كما وضحنا لكم شروط التسجيل في الدعم الريفي، والرقم الموحد المجاني لدعم ريف.