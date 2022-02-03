رابط وظائف السجون للنساء 1443 وظيفة “جندي” لحملة الثانوية المديرية العامة للسجون تحدد الشروط

رابط وظائف السجون للنساء 1443 أصبح محل بحث مكثف الآن، من قبل النساء في جميع محافظات المملكة للتقديم على وظائف المديرية العامة للسجون، على وظيفة جندي للعنصر النسائي من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم أهم الشروط العامة للتقديم على الوظائف، ورابط التقديم الإلكتروني موقع أبشر توظيف وزارة الداخلية، وألية وطريقة التسجيل الإلكترونية.

أعلنت منذ قليل المديرية العامة للسجون متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن توافر عدد من الوظائف للعنصر النسائي “جندي”، وحددت الضوابط ورابط التسجيل ومواعيد التقديم على الوظائف، وأعلنت المديرية عن تفضيلها للنساء من حملة المؤهل العالي عن حملة الثانوية العامة وفيما يلي الرابط والشروط.

رابط وظائف السجون للنساء 1443

الدخول على موقع أبشر توظيف jops.sa .

. أنقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

أستعلم عن الوظائف المتاحة الآن على الموقع وفي حالة لم تجد أعد المحاولة.

أدخل على وظائف المديرية العامة للسجون للنساء.

قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للوظيفة.

أضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

أنقر على تقديم الطلب بعد مراجعته ثن أضغط على طباعة الطلب وأحتفظ برقم الطلب للمراجعة.

شروط التسجيل على وظائف السجون للنساء

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. التمتع بحسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليا في أي قضياً. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتقديم الشهادة الثانوية ويفضل المؤهل الأعلى. في حالة أن الشهادة من خارج المملكة يفضل معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم السعودية. يجب أن لا يكون المتقدمة قد سبق لها العمل في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وتم فصلها لأي سبب. لا تكون المتقدمة تعمل في أي من القطاعين العام أو الخاص شرط التفرغ الكامل. في حالة أنها متزوجة يشترط أن يكون الزوج سعودي الجنسية والأصل. شرط اختيار كافة المراحل المطلوبة للوظيفة والمقابلات الشخصية المطلوبة.

موعد فتح باب التسجيل على الوظائف

يبدأ التقديم من يوم السبت القادم الموافق 2022/02/05 من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2022/02/10 حتى نهاية ساعات العمل الرسمية.