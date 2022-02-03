نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم عبر منصة سكني 1443 لشهر فبراير 2022 وكيفية التواصل مع الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم عبر منصة سكني 1443 التابعة لصندوق التنمية العقارية، حيث يهتم العديد من المرشحين بالحصول على مساعداتهم السكنية، وتحاول وزارة الإسكان تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات السكنية، بإجمالي 200 ألف منتج سكني بين الأراضي ومساكن مجهزة بالكامل، وإطلاق برنامج سكني لمساعدة الأسر السعودية في أن تصبح مالكة للعقارات في إطار مخطط السكن، حيث يعتبر برنامج مساعدة الإسكان للسعوديين هو أحد البرامج التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالمملكة، والذي يقدم مساعدة مالية شهرية للمستفيدين من برنامج سكني، لمساعدة الأسر السعودية في امتلاك منازل، بهدف زيادة نسبة السعوديين الذين يمتلكون منازلهم الخاصة.

موعد نزول الدعم عبر منصة سكني 1443

هناك اهتمام كبير من عدد من الأشخاص بالبحث عن موعد نزول الدعم عبر منصة سكني 1443، فقد حدد المجلس الإداري لصندوق التنمية العقارية موعداً محدداً للتوزيع الشهري المساعدات على المستفيدين من البرنامج، على أن يتم توزيع المساعدات وإيداعها في حسابات المستفيدين في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي وذلك كل شهر، ولكن إذا صادف يوم تمديد الرسوم عطلة أسبوعية، يتم تنسيق تواريخ التبادل عن طريق التأخير بيوم واحد أو التقديم قبل التاريخ بيوم واحد.

كيفية التواصل مع الدعم السكني

يمكنك معرفة كافة التفاصيل الخاصة بموعد نزول الدعم عبر منصة سكني 1443 وأيض عن برنامج المساعدة الإسكانية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تاريخ الدفع وتاريخ حدوثه على حسابك البنكي، حيث يتم ذلك من خلال التواصل مع وزارة الإسكان أو صناديق التطوير العقاري باستخدام الطرق التالية:

الرقم الموحد لوزارة الإسكان السعودية 199090. عنوان البريد الإلكتروني هو [email protected]

ونعرف الآن موعد دفع المساعدة الإسكانية 1442 للشهر الحالي الذي يوافق اليوم الرابع والعشرين من الشهر العربي، وكذلك متطلبات الحصول على المساعدة السكنية للأفراد.

شروط الحصول على الدعم السكني

وضع صندوق التنمية العقارية في المملكة موعد نزول الدعم عبر منصة سكني 1443 وايضا مجموعة من المعايير لتلقي المساعدة السكنية، وهي كالتالي: