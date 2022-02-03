رابط تقديم السجون 1443 للنساء رتبة جندي وظائف المديرية العامة للسجون للثانوية فأعلى jobs.sa

رابط تقديم السجون 1443 للنساء على رتبة جندي من أكثر الأشياء التي يجري عليها بحث كثيف الآن، فقد أعلنت المديرية العامة للسجون من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي، التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب التسجيل والقبول في المديرية العامة للسجون للعنصر النسائي على رتبة جندي، وعلى من ترغب في التسجيل ضرورة تجهيز وتحضير كافة المستندات المطلوبة واللازمة، ورفعها مباشرةً مع استمارة التسجيل الإلكترونية، وذلك في الموعد المحدد وهو يوم السبت القادم الموافق 04\07\1443، كما يلزم التنبيه على ضرورة قراءة شروط الوظائف قبل البدء في التسجيل، والتسجيل في الموعد المحدد لا قبله ولا بعده حتى يتم قبول الطلب، وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح الشروط المطلوبة وموعد ورابط وطريقة التسجيل عبر موقع ثقفني.

رابط تقديم السجون 1443 للنساء

يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمات بعد مراجعة المستندات والتأكد من توافر الشروط في المتقدمة، واستبعاد من لا تتوافر فيها الشروط، وبعد ذلك يتم الإعلان عن موعد المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات للمرشحات، لذلك يجب التأكد من صحة البيانات والمستندات قبل التسجيل حتى لا تعرضوا أنفسكم للاستبعاد، ويكون التسجيل بطريقة إلكترونية عن طريق منصة أبشر توظيف jobs.sa، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة التسجيل.

طريقة ورابط تقديم وظائف السجون 1443

الولوج إلى منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية jobs.sa.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

تحديد خيار “وظائف المديرية العامة للسجون نساء”.

ملئ جميع البيانات ورفع جميع المستندات المطلوبة.

آخر خطوة الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

المؤهل والشروط

هذه الوظائف متاحة لحملة الثانوية فأعلى على رتبة جندي بعد توافر الشروط التالية:-

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ما عدا من نشأت مع والدها خارج البلاد لخدمة المملكة. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل الحاصلة على مؤهل أعلى. غير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة وحسنة السير والسلوك والسمعة. ألا يكون قد سبق لها التعيين في أي وظيفة عسكرية أو تم فصلها لأي سبب. بالنسبة للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم. اجتياز المتقدمة كافة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

موعد تقديم وظائف المديرية العامة للسجون 1443 نساء

يبدأ التقديم من يوم السبت في العاشرة صباحاً بتاريخ 04\07\1443 الموافق 05\02\2022، وينتهي يوم الخميس 09\07\1443 الموافق 10\02\2022.