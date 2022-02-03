نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاااام:- أعرف موعد صرف ضمان الاجتماعي المطور 1433هـ المقدم من وزارة الموارد والتنمية البشرية والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعرف موعد صرف ضمان الاجتماعي المطور 1433هـ المقدم من وزارة الموارد البشرية ، حيث تزداد عمليات البحث في محركات جوجل في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور المقدم من وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية وتأتي زيادة معدلات البحث علي هذا الموضوع نظرا لاهميته لبعض الفئات في المملكة العربية السعودية والتي بدورها تعطي هذا المعاش الاجتماعي المطور لبعض الفئات المستحقة والتي لا تقدر علي توفير نفقات الحياة الخاصة بها فيأتي دور وزارة الموارد البشرية لمساعدة تلك الفئات وتوفير معيشة جيدة خاصة بهم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الامير محمد بن سلمان ال سعود والذي يهدف لمساعدة تلك الفئات المحتاجة والمستحقة وسنخبركم الان بكيفية الحصول علي صرف الضمان الاجتماعي المطور والشروط المطلوبة للحصول عليه عبر موقعكم ثقفني نيوز .

الفئات المستحقة للحصول علي صرف الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية في بيانها عن الفئات المسحقة للحصول علي صرف الضمان الاجتماعي المطور في الشهر الحالي فبراير حيث حددت تلك الفئات :-

شملت الارامل والمطلقات ومن تجاوز سن الستين بالاضافة الي اصحاب القدرات الخاصة والغير قادرين علي العمل وبعض الاسر الاشد احتياجا وبعض الفئات الاخري مثل الطالب الذي لا دخل له وان لا يمتلك الطالب اي عقار او ممتلكات خاصة به مثل سيارات او غير ذلك ويجب علي المستحق ان يكون لديه الجنسية السعودية ومن لديه الاقامة الدائمة علي الاراضي المملكة العربية السعودية ويوجد حالة استثئانية للمطلقات وهي يحب ان يكون حالتهم مطلقة بدون الرجوع الي ازواجهن واذا حدث غير ذلك فسوف يكونا من الفئة الغير مستحقة .

شروط الحصول علي صرف الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور وطرق الحصول عليها وهي كالتالي :-

زيارةالموقع الالكتروني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية اختر قائمة الخدمات الوطنية علي اليسار اختر طلب معلومات حول صرف الضمان الاجتماعي المتطور ضع رقم هويتك في المربع المخصص الذي سيظهر امامك انقر فوق زر طلب وسيتم عرض النتيجة لك

يذكر ان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور في بداية شهر فبراير الحالي لكل الفئات المستحقة .