سبب تغيير علم السعودية.. والمستهدف من قرار مجلس الشورى

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عمر شويل - جدة سبب تغيير علم السعودية بموافقة أغلبية مجلس الشوري بعد حوالي نصف قرن. أثار الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول رسم علم السعودية الجديد. وبدأ رواده يتساءلون عن صور العلم السعودي الجديد 2022 فهم يعرفونه بلونه الأخضر المميز وعليه سيف مسلول وفي وسطه الشهادتان في الإسلام. وهو عبارة عن “لا إله إلَّا الله محمد رسول الله”. وهو الرمز الرسمي لحكم البلاد وشعارها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولي بعد توحيدها. وزادت الأقاويل حول تغيير شعار السعودية والنشيد الوطني.

سبب تغيير علم السعودية

هناك أكثر من سبب وراء تغيير علم السعودية وقرار مجلس الشوري الآخير. لعل أبرزها الآتي:

السبب الأول: مواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، لاسيما التطور في الكثير من الأنظمة التشريعية في البلاد والتي تم تطويرها لتتطابق مع رؤية السعودية في عام 2030م.

الثاني: من أجل سد الفراغ التشريعي، خاصة في ظل غياب القانون السعودية نظام واضح يحدد نشيد الدولة في المملكة ويعطي تفصيلًا في كافة الأحكام التي تتعلق بالنشيد، مع أنَّه النشيد هو متطلب أساسي وموجود.

السبب الثالث: استخدام شعار المملكة العربية السعودية في كافة المحافل الدولية. وضرورة وضع عقوبات على من يخالف شعار الوطن الواحد.

قرار مجلس الشوري حول تغيير علم السعودية

جاء نص قرار مجلس الشوري حول تغير علم السعودية بموافقة الأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 على النحو الآتي:

“الشورى يوافق على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ؛ المقدم من عضو مجلس الشورى أ. سعد العتيبي استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى”.

علم السعودية الجديد

ظل الجميع يتساءل عن علم السعودية الجديد والتغيير الذي حدث فيه بأمر القانون حتى يتم معرفة الهوية الجديدة لبلادهم. وهل حدث تغيير في شكل علم السعودية الجديد من عدمه. خاصة أن علم السعودية بشكله الحالي يتم الاعتراف به من أكثر من 50 سنة أي منذ حوالي أكثر من نصف قرن.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بأسباب تغيير علم السعودية والمستهدف من قرار مجلس الشورى.