فرص المنتخب السعودي في التأهل 2022 وترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم

حظوظ المنتخب السعودي في التأهل 2022 بعد الخسارة التي تلقاها في لقائه الأخير على يد الساموراي، والتي تسببت في تجمد رصيد المنتخب في مجموعته، وأصبح مطلوب من المنتخب السعودي بذل المزيد من الجهد ليتمكن من التأهل للمشاركة في نهائي كأس العالم 2022، وتضم قارة آسيا ثماني من المجموعات المشاركة في التصفيات، يتم تأهل كل أول مجموعة من المجموعات، بجانب أصحاب المركز الثاني، ممن سيحتلوا مكانة الوصيف، وسيتأهل المجموعتين مباشرة بينما سيلعب أصحاب المراكز “الثالث والرابع” من المجموعتين مباراة ذهاب وعودة والفائز يحتل النصف مقعد، ليكون إجمالي مشاركة القاهرة “أربع مقاعد ونصف”.

فرص المنتخب السعودي في التأهل 2022

خسر المنتخب السعودي خلال لقائه الماضي أمام نظيره “اليابان”، اللقاء بثنائية نظيفة لصالح الثاني، وكان هذا في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب “سايتاما”، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من المجموعة، وعلى الرغم من هذا، لا يزال المنتخب السعودي في صدارة مجموعته، برصيد 19 نقطة، في حين أن منتخب اليابان تمكن من خلال المباراة، من رفع رصيده إلى 18 نقطة ليكون وصيف للمجموعة، وبهذا يحتاج المنتخب السعودي نقطتين ليتمكن من التأهل، ولا يزال أمامه مباراتين في التصفيات، فإذا تمكن من الفوز خلال المباراة القادمة أمام الصين، يكون السعودي قد ضمن مقعده بين المنتخبات المتأهلة.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات 2022

تجمد رصيد المنتخب السعودي خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الخسارة التي لحقت به من لقائه الأخير أمام اليابان، والذي تمكن من حسم نتيجة اللقاء لصالحه بهدفين نظيفين دون رد، وعلى الرغم من الخسارة الأخيرة التي تلقاها المنتخب السعودي، إلا أنه لا يزال المنتخب السعودي في مركز الصدارة بالمجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

المركز الأول للسعودية برصيد 19 نقطة

المركز الثاني لليابان برصيد 18 نقطة

المركز الثالث لأستراليا برصيد 15 نقطة

المركز الرابع لعمان برصيد 8 نقاط

المركز الخامس للصين برصيد 5 نقاط

المركز السادس والأخير لفيتنام برصيد 3 نقاط

ويتبقى للمنتخب السعودي مباراتين فقط قبل الحسم، أمام كل من الصين يوم 24 مارس المُقبل 2022، وأمام منتخب استراليا يوم 29 مارس 2022.