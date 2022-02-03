التسجيل بالمديرية العامة للسجون نساء 1443 برتبة جندي الوظائف العسكرية للنساء السعودية

التسجيل بالمديرية العامة للسجون نساء 1443 تم الإعلان عنه اليوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م الموافق 2 رجب 1443هـ من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة على رتبة جندي للعنصر النسائي وفق الشروط الواجب توافرها للقبول والتسجيل لشغل الوظائف النسائية العسكرية والجدير بالعلم أنه سيتم استقبال الطلبات إلكترونيًا من خلال منصة أبشر توظيف الرسمية بدءًا من السبت القادم الموافق 5 من فبراير 2022 الموافق 4 من شهر رجب 1443هـ، وسيكون آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 الموافق 9 رجب 1443هـ ولن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد الموعد المحدد.

شروط التسجيل بالمديرية العامة للسجون نساء 1443هـ

إضافة لما سبق ذكره فإن الوظائف العسكرية للنساء على رتبة جندي في المديرية العامة للسجون تتطلب للتقديم بها توافر العديد من الشروط للقبول والتسجيل والتي يجب توافرها فيمن ترغب بالتقديم والتسجيل نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا شرط الالتحاق بالوظائف العسكرية نساء أن تكون المتقدمة جنسيتها سعودية من أبوين سعوديين، مع استثناء من ولدت لأب يؤدي خدمه للمملكة خارج السعودية.

أن تكون المتقدمة جنسيتها سعودية من أبوين سعوديين، مع استثناء من ولدت لأب يؤدي خدمه للمملكة خارج السعودية. كذلك لابد أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها من قبل بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة.

أيضًا شرط توفر هوية وطنية مستقلة سارية.

كما يشترط أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

شرط ألا تكون المتقدمة شغل الوظيفة غير متزوجة بغير سعودي.

كذلك لابد أن يتوافق طول المتقدمة لشغل الوظيفة العسكرية مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

أيضًا شرط حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما يشترط ضرورة مصادقة المؤهل العلمي من قبل جهة الاختصاص التابع لها المتقدم.

شرط ألا يكون وقد سبق للمتقدمة التعيين بوظائف عسكرية أو تم استبعادها أو طردها من أحد المعاهد العسكرية.

كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدمة عن 35 عام وقت تقديم طلب التسجيل والقبول.

أيضًا يجب الموافقة من قبل المتقدمات على التدريب خارج المملكة إذا احتاج الأمر ذلك.

إذا احتاج الأمر ذلك. شرط اجتياز المتقدمة الدورة الأكاديمية التخصصية في أعمال السجون قبل البدء بالعمل.

في النهاية يجب الإقرار بالالتزام بالعمل وفق المدة المقررة نظاميًا ووفق ما يتم إلزامها به في أي منطقة أو محافظة سعودية وفق ما يصب بمصلحة العمل.

الرابط الرسمي للتسجيل والقبول في الوظائف العسكرية للنساء على رتبة جندي 1443

في الختام لراغبات التقديم والتسجيل على رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون نساء 1443 بإمكانهن اتباع الخطوات التالية بالترتيب: