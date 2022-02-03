منصة مدرستي التعليمية واهدافها وكيفية التسجيل بها من خلال تطبيق توكلنا

نتحدث اليوم عن منصة مدرستى فى المملكة العربية السعودية ، حيث وفرت منصة مدرستى رابطا لجميع الطلاب و وكذلك العاملين التربويين يمكنهم من خلاله تسجيل الدخول داخل المنصة وهذا ما نوضحه لسيادتكم من خلال مقالتنا ، منصة مدرستى من أهم المنصات التى توجد داخل المملكة العربية السعودية بأحدث التقنيات الحديثة لجميع الطلبة والطالبات ، ووفرت أيضا منصة مدرستى امكانية التواصل مع الدعم الفنى لإرسال جميع الاستفسارات من خلال رقم منصة مدرستى . وق جاء هذا الدعم من قبل وزارة التعليم السعودي جراء انتشار وباء كورونا المستجد بكل تحوراته والتي تعمل الوزاره بكل الطرق واتباع كافة التكنولوجيا الحديثة واستخدامها بالشكل الذي يليق بكل طالب وولي امر ايضا منها اولا الاستفادة تعليميا من تلك المنصة وتربويا والامر الثاني هو حفاظا علي جميع ارواح الطلبة والمعلمين من انتشار اكبر لوباء كورونا ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نوضح لكافة متابعينا الكرام كيفية تسجيل الدخول فى منصة مدرستى التعليمية وايضا كيفية التواصل مع الدعم الفنى الخاص بمنصة مدرستى التعليمية .

كيف تسجل فى منصة مدرستى التعليمية 2022

وحيث انه بجانب التسجيل للطلبة علي منصة مدرستي ايضا يمكن تسجيل الدخول لجميع أولياء الأمور داخل منصة مدرستى التعليمية وذلك من خلال تطبيق توكلنا وذلك يأتي حرصا من وزارة التعليم السعودية علي وجود اولياء الامور أيضا لمتابعة اولادهم ومعرفة مستوى كل طالب والوقوف علي مدي تحسينه، منصة مدرستى اتيحت لجميع الطلبة والطالبات التعليم عن بعد بحيث يمكن للطالب أن يتابع دروسة من داخل المنزل بجانب وجوده في المدرسة اذا اراد الطالب ذلك ، وباتباع الخطوات الاتية يمكنك التسجيل داخل منصة مدرستى التعليمية وهى كالاتى :

اولا : أولياء الأمور يمكنهم الدخول الى تطبيق توكلنا . ثانيا : سوف يظهر لديهم كلمة حسابى قم بالضغط عليها ثم اختار منصة مدرستى التعليمية . ثالثا : اختار من القائمة اسم المستخدم وقم بالنقر عليها . رابعا : عليك القيام بالضغط على كلمة ارسال . خامسا : سوف يظهر لك كلمة مرور خاصة بك ويتم ارسالها على هاتفك . سادسا : عندما تاتى ليك كلمة المرور ، حيث انه سوف يتم تفعيل الحساب بك بشكل تلقائي على البرنامج الخاص بتميز . سابعا : سوف يتم انتقالك الى الموقع الخاص بمنصة مدرستى . ثامنا : قم بالضغط على تسجيل الدخول فى منصة مدرستى التعليمية . تاسعا : قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالحساب عن طريق حساب مايكروسوفت . عاشرا : قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالحساب

وبهذا نكون قد عرضنا علي حضراتكم اهم نقاط التسجيل في منصة مدرستي نتمني لكم دوما الصحة والعافية والنجاح الدائم لجميع ابنائنا الطلبة والطلبات داخل المملكة العربية السعودية .