نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاشتراك فى حملات الحج المجانية 1443/2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات الاشتراك فى حملات الحج المجانية 1443/2022 - ثقفني
خطوات الاشتراك فى حملات الحج المجانية 1443 للمتواجدين داخل المملكة وتعد حملات الحج مجانية فرصة ذهبية للمواطنين الذين لا يستطيعون أداء مناسك الحج بسبب ارتفاع تكاليف رحلات الحج الداخلية وتقدم مؤسسة الراجحي رحلات الحج المجانية وفق عدد من شروط رحلات حج الراجحي المجانية للمواطنين السعوديين وأيضاً شروط رحلات الحج للمقيمين داخل السعودية وسنسرد تفاصيل وطريقة التقديم فى رحلات حج الراجحي المجانية 1443.
شروط التقديم فى حملات الحج المجانية
خطوات التقديم والاشتراك فى حملات حج الراجحي المجانية 1443
- الدخول علي المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.
- ثم الضغط على خيار احجز آلان وكتابة اسم المدينة التي تقيم بها.
- كذلك يجب كتابة عد الحجاج من الذكور والأنات.
- أيضاً يجب تحديد برنامج الحج والنقر على خيار إرسال.
- ثم تظهر الحملات المتاحة وكل حملة لها تفاصيل خاصة مثل السكن والمواصلات والمعيشة.
- يتم تحديد الحملة المراد التقديم فيها والنقر علل خيار حجز.
- وأيضاً يجب إدخال رقم الجوال فى الخانة المخصصة له دون كتابة رقم صفر فى البداية ويجب كتابة البريد الإلكتروني والنقر على خيار إرسال.
- كذلك ستصلك رسالة على رقم لجوال المسجل فى حملات الحج المجانية بها رمز تحقق يجب كتابته فى المربع المخصص له على الصفحة والضغط على خيار إرسال.
- ثم يكتب رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ثم النقر على خيار إرسال.
- وستظهر صفحة جديدة يجب كتابة رقم السجل المدني بها وعدد الحجيج وأيضاً نوعية النسك.
- كذلك يجب الاطلاع على الوكالة الخاصة بوكالة المملكة وذلك من اجل أداء نسك النحر والموافقة عليها والنقر على إرسال.
- أيضاً ستظهر رسالة طلبك قيد المراجعة ورسالة اخري على الجوال بها رقم الحجز فى الرحلات المجانية للحج.
- وإذا تم الموافقة على طلب التقديم فى رحلات حج الراجحي المجانية ستظهر بياناتك وعبارة يسمح له بأداء الحج ثم يجب الضغط على خيار تأكيد.
- ثم يتم بإفادتك بتأكيد الحجز وتتضمن الرسالة تكاليف رحلة الحج المجانية ورقم فاتورة الحجز وكيفية سداد رسوم الحج فى نظام سداد للانتهاء من طريقة الاشتراك فى حملات الحج المجانية 1443.
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