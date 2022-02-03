خطوات الاشتراك فى حملات الحج المجانية 1443/2022

خطوات الاشتراك فى حملات الحج المجانية 1443 للمتواجدين داخل المملكة وتعد حملات الحج مجانية فرصة ذهبية للمواطنين الذين لا يستطيعون أداء مناسك الحج بسبب ارتفاع تكاليف رحلات الحج الداخلية وتقدم مؤسسة الراجحي رحلات الحج المجانية وفق عدد من شروط رحلات حج الراجحي المجانية للمواطنين السعوديين وأيضاً شروط رحلات الحج للمقيمين داخل السعودية وسنسرد تفاصيل وطريقة التقديم فى رحلات حج الراجحي المجانية 1443.

شروط التقديم فى حملات الحج المجانية

خطوات التقديم والاشتراك فى حملات حج الراجحي المجانية 1443