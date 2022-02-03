نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن برنامج ريف رجب 1443 كيفية مُتابعة أهلية الدعم الريفي بالفيديو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث بشكل متسارعٍ عن الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية وأيضاً طريقة متابعة الطلب في منصة ريف دعم الأسر المنتجة، وقد بدأ برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة من عام 2019 لدعم الأسر الريفية في شتي القطاعات، وهو من رؤية المملكة 2030، وقد أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الهدف الأساسي للدعم الريفي هو تحسين القطاع الزراعي بالمملكة السعودية وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص أفضل للمزارعين وصغارهم، تابعونا للمزيد حول شروط تسجيل الدعم الريفي.

الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية

يتم الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية من خلال الرابط الرسمي الذي وفرته وزارة البيئة السعودية، رابط منصة ريف، يمكنكم الدخول علي هذا الرابط المباشر حتي تتمكنوا من متابعة الطلب في ريف ومعرفة حالة الأهلية لمن تمكن بالفعل من التسجيل بالمنصة.

الاستعلام عن أهلية ريف

يجب عليك متابعة أهلية برنامج ريف باستمرار، ففي حالة الرفض يكون لك مهلة مدتها 15 يوم من تاريخ الرفض حتي تقوم بالتعديل علي بياناتك، وإذا لم تقم بالتعديل لن تتمكن من الحصول علي اهلية ريف، وإذا كانت حالة الطلب قيد الدراسة فهذا يعني أن حتي الآن لم يتم الانتهاء من دراسة طلبك، ولم يتم حتي الآن الرد عليك بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في برنامج ريف

يجب أن يكون المتقدم ممتهن لأحد المهن الزراعية التي تم تحديدها ونشرها، وتتمثل هذه القطاعات المهنية في: الورود، العسل، الفاكهة، تربية الماشية، صيد الأسماك، القهوة السعودية.

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية “رجال/ نساء” وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم 6000 ستة آلاف ريال سعودي، وألا يكون المتقدم عاملاً بالقطاع العام أو الخاص.

أن يكون المتقدم أحد سكان المنطقة التي يشملها الدعم، كما يشترط ألا يكون المتقدم مسجل بالفعل في أكثر من 3 برامج.

يتم تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة، والتي تثبت أهلية المتقدم لمزاولة مهنته.

تأثير دعم الريف علي الضمان الاجتماعي للمستفيدين

أكد أحد أفراد الدعم الفني علي أحد التساؤلات حول وجود أي تأثيرات أو تضاربات بخصوص برنامج الدعم الريفي والضمان الاجتماعي السعودي، وكان الرد هو عدم وجود أي تأثير، فلا يتأثر دعم الريف بالدعم الخاص بالضمان الاجتماعي أو العكس.