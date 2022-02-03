رابط التمويل الشخصي عبر شركة تقسيط تمويلية التقديم والمزايا

رابط التمويل الشخصي من شركة الأمثل للتمويل وهو أحد التمويلات البسيطة والمتميزة التي تقدمها الشركة حيث يتم توزيع المنتج على الأفراد ويوفر لهم السيولة المالية لتلبية الاحتياجات المالية للأفراد في المملكة العربية السعودية للتمويل الشخصي، ومن أبرز مميزات هذا القرض أنه يقدم للأشخاص غير المضمونين حدودًا معينة لمن ليس لديهم ضامن ، بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى التي سنتطرق لها لاحقا.

رابط التمويل الشخصي عن طريق الأمثل والمزايا المتوفرة

منتج التمويل الشخصي مع الشريعة الإسلامية

مع الشريعة الإسلامية تمويل يصل إلى 100،000 ر. س

يصل إلى 100،000 ر. س هامش ربح تنافسي

فترة السداد حوالي عامين

التمويل الشخصي بدون تحويل الرواتب

لا يشترط وجود كفيل ولكن المبلغ لا يتجاوز 50،000 ريال سعودي

يمكن أخذ الأموال مباشرة.

ما هي الأوراق الضرورية للحصول على تمويل التورق للأفراد

أولاً ، يجب عليك إحضار صورة من بطاقة الهوية السعودية الخاصة بك

خطاب تعريف بالراتب

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر

عنوان الدولة السعودية

إثبات الإقامة عن طريق عقد إيجار أو عقد ملكية

يجب أن تقدم بعض طلبات التمويل متطلبات إضافية.

كيف اسجل على منتج التورق

يجب أن تكون مسجلا في شركة الأمثل للتمويل

انقر فوق “ التمويل الشخصي ” وقم بالتمرير لأسفل

” وقم بالتمرير لأسفل ستجد كلمة “قدم الآن” أمامك

املأ البيانات مثل الاسم ورقم الهاتف والجنسية أو مكان الإقامة والمدينة والدخل الشهري ونوع التمويل

ثم اكتب رمز التحقق أسفل المربع

أرسل طلبًا ويمكنك الاشتراك في شركة أمثال لاستلام جميع عروض الشركة الجديدة ، بما في ذلك التمويل والقروض والعروض.

أبرز الأجوبة على الاسئلة الشائعة عن تمويل الأمثل

هل خطة التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

نعم ، جميع تمويل هذه الشركة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

ما هو الحد الأدنى لسن المتقدمين؟

الحد الأدنى لمبلغ التقديم للحصول على التمويل هو 21 عامًا

ما هو السقف وما هو الحد الأدنى للتمويل؟

الحد الأدنى لمبلغ التمويل يصل إلى 20،000 ريال سعودي ، والحد الأقصى لمبلغ التمويل 7 مليون ريال سعودي و 500،000 ريال سعودي

هل هناك رسوم إدارية

رسوم الإدارة 1٪ من إجمالي مبلغ التمويل.

ما هي المدة التي تستغرقها الموافقة على طلب القرض؟