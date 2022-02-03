رابط التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للطلاب عبر تطبيق توكلنا 1443-2022

التسجيل في منصة مدرستي التعليمية، تسعى وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير جميع الخدمات التعليمية لجميع الطلاب في جميع المدارس للتسجيل في منصة مدرستي والاستفادة من العديد من الخدمات التعليمية المتاحة هناك بمنصة مدرستي من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية المجهزة بأحدث التقنيات لجميع الطلاب كما أنها توفر خيار التواصل مع مندوب الدعم الفني لإرسال جميع الطلبات عبر مدرستي رقم هاتف المنصة يأتي هذا الدعم من وزارة التربية والتعليم السودانية، كما تقدم الوزارة خدمات إلكترونية عبر الإنترنت بالإضافة إلى مدرسة افتراضية يمكن لأي طالب الوصول إليها من منزله المريح مما يضمن سلامة جميع الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا ويلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار بشكل عام تابع القراءة لمزيد من المعلومات حول العديد من القنوات المستخدمة في مجال التعليم عن بعد.

التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وقد تم تأسيسها بهدف توفير بديل للتعليم التقليدي في الفصول الدراسية.تتيح المنصة للطلاب المشاركة في الفصول الافتراضية وإكمال المهام وإرسالها إلى معلميهم للمراجعة عبر البريد الإلكتروني.يمكن للطالب أيضًا تنزيل الكتب المدرسية والحصول على جدول الدورة التدريبية وإجراء الاختبارات المدرسية واستخدام الأدوات التعليمية للمنصة مثل الألعاب التعليمية وبنك الأسئلة والإثراء وتقارير النتائج.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب بفضل تطبيق توكلنا

للتسجيل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا على جهاز محمول يجب على الطالب إكمال الخطوات التالية بالترتيب:

للبدء افتح تطبيق توكلنا وانتقل إلى الموقع الرسمي لاختيار التطبيق الأفضل بالنسبة لك.

ثم اضغط على زر “حسابي”.

يرجى زيارة منصتي مدرستي التعليمية.

بعد ذلك حدد فئتك.

بعد ذلك الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.

اكتب رقم SMS الذي تم إرساله لك.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

بعد ذلك انقر فوق رمز التالي.

بعد ذلك يجب عليك إدخال رمز التفعيل.

ثم في النهاية اضغط على زر التأكيد.

بالإضافة إلى تسجيل الطلاب في منصة مدرستي يمكن لجميع الآباء الاتصال بالمنصة عبر تطبيق توكلنا وهو ما يخدم مصلحة وزارة التربية والتعليم.