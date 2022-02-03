نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاش الضمان الاجتماعي 1443 وشروط الاستحقاق وكيفية التسجيل بالخطوات في المقال التالي
يعد الضمان الاجتماعي من أهم عمليات البحث في المملكة العربية السعودية من قبل السعوديين، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صرف معاش الضمان الاجتماعي 1443 لكافة الأشخاص المستفيدين، حيث يحتاج الأشخاص لهذا المعاش لسد احتياجاتهم الشخصية والتمكن من التغلب على الظروف الصعبة التي يمروا بها، ولكي يتمكن الفرد من الاستفادة ضرورة توافر شروط الاستحقاق التي نعرضها لكافة متابعينا من خلال موقعنا ثقفني، بالإضافة إلى عرضنا إلى كيفية التسجيل للحصول على الدعم بالخطوات.
صرف معاش الضمان الاجتماعي 1443:
اقترب موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي 1443 لأول دفعة في الضمان الاجتماعي، فبمجرد الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة والإعلان عن موعد الصرف يتم التحقق من الأهلية ثم إتمام عملية الإيداع، يتم إرسال رسالة إلى الهاتف المحمول للشخص المستفيد تشير فيه الرسالة إلى قيمة الدعم وحالة الصرف بشكل تفصيلي، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد أوضحت من خلال صفحتها إنه يتم استكمال استقبال الطلبات الجديدة.
شروط الاستحقاق للحصول على معاش الضمان الاجتماعي:
- أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأساس.
- يتم التقديم في حالة أن الشخص المتقدم يقوم بإعالة أسرة كاملة.
- في حالة إصابة رب الأسرة بعجز أو مرض يجعله غير قادر على إعالة الأسرة.
- من الضروري أن يكون دخله الشهري ضئيل أو محدود غير كافي على سداد احتياجات الأشخاص.
- يحمل بطاقة التنقل كل من هذه الفئات (الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة).
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 بالخطوات:
ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من خلال خدمة العملاء عبر موقع تويتر من خلال صفحتها الرسمية، حيث شمل التساؤل حول كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي بالخطوات، ونوضح لكل متابعينا من خلال هذا المقال هذه الخطوات هي:
- الدخول على الرابط الرسمي الضمان الاجتماعي
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول عند التسجيل لأول مرة
- إدخال كافة البيانات المطلوبة عند الدخول (اسم المستخدم – كلمة المرور – رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال).
- التأكد من إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح
- الموافقة على الأحكام والشروط
- التأكد من رفع جميع المستندات المطلوبة.
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