طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 ورابط وشروط التسجيل حيث يتهم الكثير من جميع الأسر الأكثر احتياج داخل المملكة العربية السعودية حيث يبحث ويسعى الكثير من الأسر للحصول علي التسجيل في الضمان الاجتماعي بدولة السعودية تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقامت الحكومة بتحديث والتطور المستمر للضمان الاجتماعي والشروط اللازمة لنيل معاش الضمان، من خلال ذلك المقال نتعرف علي كل ما يلزم لذلك الصرح.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443



أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية التسجيل علي الموقع الإلكتروني الخاص بها عن طريق الأنترنت للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور ، يتم التسجيل عن طريق الأتي:



نكتب في محرك البحث جوجل رابط التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور الرابط sbis.hrsd.gov.sa .

الاجتماعي المطور الرابط . يتم الضغط علي أيقونه التسجيل الجديد.

نقوم بامتلاء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الهوية الخاص للمستحق.

إضافة تاريخ الميلاد بالهجرة والتأكيد.

إدخال رقم الجوال الخاص بالمتقدم.

كتابة الرمز الموجود في الشاشة والضغط علي الموافقة.

القيام بإرسال جميع الأوراق المطلوبة بطريقة إلكترونية ثم الضغط علي كلمة إرسال.

كيفية حساب الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم صرف المعاش للمستحق من الشهر التالي بعد قبول الطلب.

للمستحق من الشهر التالي بعد قبول الطلب. يكون الحد الأدنى المعاش مساوي للحد الأدنى للأساسي لحسبان المعاش سوء شخص فقط أو عائل.

يحدد الحد الأدنى الأساسي لحساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء واقتراح ذات الوزارة وبالترتيب والتنظيم مع وزارة المالية ، التخطيط أيضا.

، التخطيط أيضا. يجب تحديد الدخل المحتسب ونسبته، الحد الأدنى المحتسب المعاش وذلك حسب ألائحه.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

لا يكون المستحق يأخذ راتب من جمعيات أو دار رعاية معترف يبها.



وضع جميع المستندات والأوراق المطلوبة بكل صدق.

المستفيد يجب أن يكون حسن السير والسلوك وليس له صحيفة جنائية سابقة أن لا يوجد أحكام قضائية علية.

يجب المتقدم أن يتمتع بالجنسية السعودية.

أحضار ما يثبت الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة.

استبعاد الأشخاص ذو الدخل العالي الذي يتعدى معاش الضمان الجديد.

للقبول وحق الاستفادة من معاش الضمان المطور أن المستفيد لا يمتلك أراضي أو عقار أوأشياء ذات قيمة عالية الثمن.

موعد صرف معاش الضمان الجديد المطور

يتم صرفة كل أول شهر جديد، وادا جاءت موعد الصرف يوم السبت يؤجل إلى الأحد، وأذأ صدف يوم الجمعة يتم صرفة قبلة بيوم أي الخميس.

وصلنا لختام شرح طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 ورابط وشروط التسجيل.