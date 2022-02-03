شروط استمرار مساعدة الوليد بن طلال للسكن و خطوات إنشاء حساب للحصول على مساعدة

شروط استمرار مساعدة الوليد بن طلال للسكن، الذي يقوم بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية والأعمال الخير للمواطنين الموجودين بداخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ولكنه قام بوضع مجموعة من الشروط والضوابط على المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد بن طلال، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تلك المساعدة التي تتنوع في الحصول على سيارة أو منزل أو غيره، والجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من مساعدة الوليد بن طلال وصل عدد في خلال 10 سنوات إلى ما يقارب مليون مواطن سعودي، كما فريق مساعدة الوليد بن طلال يقومون بالبحث بالتعاون مع الحكومة عن الأفراد والأسر التي تحتاج إلى الدعم المادي، كما يمكن التعرف علي خطوات وشروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سليمان.



شروط استمرار مساعدة الوليد بن طلال للسكن 2022

بعد أن يحصل المتقدم على السكن هناك بعد الشروط التي يجب إتباعها حتى يحافظ على الوحدة السكنية، وهي:

عدم بيع أو إيجار الوحدة السكنية أو جزء منها، أو إعطاءها لأي شخص آخر، وفي حال تم ذلك سيتم أخذ الوحدة السكنية منه. ثم عدم القيام بإجراء أي تعديل على الوحدة السكنية سواء من الداخل أو الخارج. يجب أن تكون الوحدة السكنية للسكن العائلي فقط، وليس لأي أمر آخر. ثم دفع جميع الرسوم الخاصة بالخدمات مثل الكهرباء والمياه والهاتف الثابت وما إلى ذلك. إجراء الصيانة التي تحتاج إليها الوحدة السكنية أن لزم الأمر، مع الحصر على المحافظة عليها مثل وقت استلامها. ثم يقوم المستلم بالتعهد بتبليغ الجهة المختصة إذا لم تكن هناك حاجة للوحدة السكنية لأي سبب من الأسباب. يقوم المستلم بالتعهد بعدم ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة داخل الوحدة السكنية.

خطوات إنشاء حساب للحصول على مساعدة الوليد بن طلال

الذهاب إلى رابط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد. القيام بكتابة البيانات الشخصية والمعلومات بشكل صحيح، والتي تحتوي على الاسم رباعي، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، كلمة المرور، تفعيل الحساب. ثم النقر على كلمة تسجيل. الانتظار حتى يتم وصول رسالة إلى البريد الإلكتروني.

ما هي مساعدة الوليد بن طلال

هي أحد المساعدات والدعم المادي الذي يحصل عليه الفقراء والمحتاجين من مؤسسة طلال بن الوليد، وهو أحد المشاريع الإنسانية في المملكة العربية السعودية والتي تحمل اسم الوليد بن طلال، وقد قام الوليد بن طلال بإطلاق العديد من البرامج المتخصصة التي يقوم من خلالها بتطوير المجتمع وتقديم المساعدة للأفراد الذين يحتاجون إلى الدعم المالي، وحل المشكلات الخاصة بهم، وفي عام 2003م قد تم دمج مشروع مساعدة الوليد بن طلال مع برنامج الإسكان التنموي.