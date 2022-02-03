شروط وطريقة الحصول على تمويل الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية السعودى 2022 -1443 هجرى

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين على كيفية الحصول على قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية السعودى. ويقوم البنك بتقديم قروض ميسرة للمواطنين وتقديم العديد من الخدمات لمساعدة المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية.حيث يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم الكثير من الخدمات بغرض مساعدة المواطن السعودى على أعباء المعيشة. ويقوم البنك بتقديم تمويل الأسرة لرفع الضغوط عن المواطنين وسوف نوضح فى الخطوات التالية التفاصيل.

شروط الحصول على قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعي السعودى

تختلف الشروط اللازمة للحصول على تمويل من بنك التنمية حسب الفئات المتقدمة وهى كالتالى

شروط الحصول على تمويل كبار السن

فى حالة تخطى المواطن سن 55 عام لة حق اختيار مبلغ القرض حسب المدة الزمنية المتبقية للوصول الى سن الستين وذلك بضرب قيمة القسط فى عدد الشهور المتبقية.

كما يجب توفير كفيل سعودى لا يتعدى عم 55 عام وتكون قيمة القرض 60 الف ريال سعودى.

اما اذا كان عمر المتقدم من 60 الى 65 عام تكون قيمة القرض 30 الف ريال سعودى.

فى حالة اذا كان عمر المتقدم من 65 الى 70 عام تكون قيمة القرض 18 ألف ريال.

ثانيا شروط الموظف العام

تقديم تصريح بيانات من قبل وزارة الداخلية وايضا تصريح أبناء العاملين.

مع تقديم مستند أصلي من حساب الايبان مختوم من البنك.

كذلك كشف حساب رواتب اخر ثلاث شهور الخاصة بطلب القرض.

أيضا تقديم نموذج 104 الأصل مطبوعا.

اكمال كافة التوقيعات والأختام المطلوبة من جهة العمل مدة لا تتجاوز 60 يوم.

ثالثا شروط الموظف الخاص

علية تقديم مستند مفصل براتب طالب التمويل مختوم وموقع من الجهة الرسمية للعمل.

أيضا تقديم تصريح بياناتى سارى لطلب القرض وكذلك الأبناء الذين تتجاوز أعمارهم 18 عام مختوم من وزارة الداخلية.

أيضا تقديم أصل رقم الآيبان مختوم من البنك.

مع تقديم نموذج 105 الأصل مطبوع من حسابه.

استكمال كافة التوقيعات والأختام المطلوبة مدة لا تتجاوز 60 يوم.

كيفية التقديم على تمويل بنك التنمية الاجتماعي السعودى

يتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل الكترونى