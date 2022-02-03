نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اجازة يوم التاسيس في السعودية 2022 /1443 للقطاعين العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى اجازة يوم التاسيس، تزايد طرح هذا السؤال بعد أن أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بأنها ستمنح لكل موظفي القطاع العام والخاص، وهي من أحدث الإجازات بأجر كامل لكل المواطنين السعوديين الذين يشغلون وظائف في القطاعات والمؤسسات الحكومية، وقد تم الإعلان عنها وفق مرسوم ملكي أطلقه الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم تحديد تاريخ 22 فبراير من أجل الاحتفاء بهذا اليوم واعتباره يوم عطلة لكل الأشخاص. ويتم الاحتفاء بهذا اليوم لأنه اعتزاز من المملكة العربية السعودية بتاريخها. ومن أجل تخليد هذه الذكرى وترسيخ أثرها في نفوس المواطنين. وسنتحدث في مقالنا هذا عن السؤال الذي يطرحه العديد من المواطنين في المملكة. وهو متى اجازة يوم التاسيس، تابعوا معنا التفاصيل التي سنطكرها لكم في مقالنا هذا.

متى اجازة يوم التاسيس

صرّحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لكل من يستفسرون متى اجازة يوم التاسيس. بأنها ستكون في يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، الموافق لتاريخ 21 رجب 1443هـ. وتعتبر إجازة رسمية في كلا القطاعين العام أو الخاص، وأيضا في كل مدارس المملكة والبنوك والمؤسسات بأنواعها. وحسب التقويم الدراسي لهذا العام فإجازة التأسيس ستسبق يوم إجازة نهاية الأسبوع المطولة.

علاوة على ذلك، فإن الاحتفال بذكرى التأسيس في المملكة العربية السعودية سيتم الاحتفاء به للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة لمن يستعلمون متى اجازة يوم التاسيس بأنه سيتم الاحتفاء بذكرى تأسيس المملكة، والتي كانت على يد الإمام محمد بن سعود. ولحد الساعة لم يتم التصريح عن طريقة الاحتفال بهذا اليوم، أو الفعاليات التي ستقام ولكن من المتوقع أن تتخد طابعا تراثيا.

الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني

بعد أن تم الإعلان بمرسوم ملكي عن اجازة يوم التأسيس، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الفرق بينه وبين اليوم الوطني. وإذا ما كان يمكن اعتباره بديلا له، وإذا كان سيتم إلغاء إجازة اليوم الوطني التي يحصلون عليها في سبتمبر. ولقد أجابت السلطات عن هذا الأمر من خلال البيانات التعريفية، وبأن يوم التأسيس يتعلق بإحياء ذكرى تأسيس المملكة سنة 1727 ميلادي، واليوم الوطني هو الذي توحدت فيه مناطق المملكة.

إلى هنا نصل إلى نهاية المقال الذي تعرفنا من خلاله على إجابة سؤال متى اجازة يوم التاسيس في المملكة العربية السعودية. والتي أعلن عنها من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 22 من فبراير لهذا العام. وستعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر لكل الأشخاص الذين يعملون في كلا القطاعين. نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في موضوعنا اليوم.