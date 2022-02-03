موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 لشهر فبراير 2022 وكيفية معرفة نتيجة الأهلية

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عمر شويل - جدة يهتم أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 لشهر فبراير 2022، وهو الدعم الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفئات الفقيرة في المجتمع السعودي، لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية شهريًّا، سواء من الطعام أو إيجار المسكن، أو دفع فواتير المياه والكهرباء وباقي الخدمات الأساسية، فيما يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمواطنات ضمن رؤية 2030.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 لشهر فبراير 2022

وأعلن المسؤولون عن هذا البرنامج الدعمي، موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 لشهر فبراير 2022م، ليتعرف عليه المستحقون للصرف، وذلك على النحو التالي:

يتم صرف الدفعة 51 من شهر فبراير 2022م يوم الخميس الموافق 10 فبراير.

ويوافق هذا التاريخ، يوم الخميس 9 رجب 1443هـ.

وكان قد تحدد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي موعدًا لصرف هذا الدعم، لكن إذا وافق هذا اليوم، إجازة الجمعة فإنه يتم الصرف في اليوم التاسع وهو يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت وهو يوم الإجازة الثاني في الأسبوع، فيتم الصرف يوم الأحد 11 من الشهر.

التحقق من نتيجة الأهلية في حساب المواطن 2022

وحدّد برنامج حساب المواطن خطوات التحقق من الأهلية، لصرف الدعم الشهري الذي يوضع في الحسابات البنكية للمواطنين المستحقين، وذلك من خلال الدخول إلى حساب المستفيد عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن والنقر على أيقونة دراسة الأهلية، لمعرفة حالة الاستحقاق، وتفاصيل أهلية التابعين، كما هو موضح بالصورة السابقة:



ما هي إجراءات الدفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن؟

وبالنسبة للدّفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن، فإنه من الممكن حل هذه المشكلة من خلال مراجعة البنك لحل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري، والدخول إلى حساب المستفيد من البرنامج، والنقر على تأكيد الحساب البنكي.

ومن الممكن أيضًا، تغيير الحساب البنكي في البوابة الإلكترونية، والدخول إلى حساب المواطن أو المواطنة عن طريق أيقونة تفاصيل الطلب، ثم بيانات الحساب البنكي، لاستلام رسالة نصية عبر الهاتف الجوال عند التحقق من صحة الآيبان الجديد.