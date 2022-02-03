براتب 1900 وبدون مقدم تمويل مليون ريال بدون كفيل لجميع أنواع السيارات

التمويل التأجيري للسيارات هو تمويل بمبلغ نقدي يصل حتى مليون ريال وبأطول فترة سداد، فهذا هو الحل الأفضل لك لكي تحصل على سيارتك بأفضل سعر وترتاح ماديا عند السداد للأقساط حتى لو كان راتبك الشهري 1900 ريال، فلا يتطلب أن يكون لديك راتب بمبلغ عالي، فبأقل راتب ستتمكن من الحصول على أي تمويل تحتاج إليه ليساعدك على التخلص من محنتك والتسريع لقضاء جميع احتياجاتك، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تحصل على تمويل بدون كفيل كما أنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب وكل هذا يكون وفق اختيارك وأن تحصل على تمويلك الذي تريده ويكون الأفضل لك.

تمويل مليون ريال للسيارات أون لاين

هذا التمويل المقدم من أفضل شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية، شروط تمويل إمكان بدون كفيل، والذي يوفر لك فترة سداد تصل حتى خمس سنوات، ومتاح للسعوديين والمقيمين، بتأمين شامل طوال فترة التمويل، وكما ذكرنا فأنه لا يشترط تحويل الراتب، وتقدم شركة إمكان أيضا تمويل ميسر مصغر بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، تمويل بدون تحويل راتب من إمكان، وأيضاً تمويل إضافي بمبلغ يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي، كما أن هناك خدمات ما بعد البيع إلكترونيا وهي أنك سوف تتمكن من إضافة سائق، وأيضاً أختيار التفويض للقيادة داخلي وخارجي، والحصول على وثيقة التأمين، وتجديد رخصة السير، ويمكنك السداد المبكر للمبلغ التمويلي أينما تريد، وكل هذا وأكثر عند حصولك على التمويل التأجيري للحصول على سيارة أحلامك.

شروط التمويل التأجيري للسيارات

أحصل على التمويل بمبلغ يصل إلى مليون ريال وجميع الوكلاء والمعارض يمكنك أن تحصل على السيارة من خلالها ومن ضمن الوكلاء المعتمدين شركة الجبر، تمويل إضافي من شركة إمكان، فإذا كان راتبك محول إلى بنك الراجحي أم التمويل بدون تحويل راتب، كما يمكنك أن تحصل على 3 سيارات في تمويل واحد، والتمويل متاح لجميع السيارات الجديدة والمستعملة، بنسبة ربح ثابته، والتمويل بدون مقدم، ويجب أن لا يقل العمر عن 20 عاما ولا يتخطى 60 عاما للموظفين، ولكن المتقاعدين فيكون السن التقاعدي لا يزيد عن 70 عاما، ويمكنك أن تحصل على القرض إذا كنت موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو شبه الحكومي وأيضا متوفر للمتقاعدين، ويجب أن يكون السجل الائتماني جيد ولا يوجد به أي تعثرات أو تأخر في سداد الأقساط.

طريقة طلب التمويل التأجيري للسيارات

ستتمكن من طلب التمويل التأجيري للسيارات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني، وتعبئة كافة البيانات المطلوبة، وكتابة الاسم ورقم الجوال، والعنوان الوطني والراتب الشهري، والسن ونوع السيارة المحددة، ويتم إرسال الطلب إلى قسم المبيعات وسوف يتم التواصل معك في أقرب وقت، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 920011038 أو زيارة أحد الفروع والوكلاء المعتمدين والاستفسار عن العروض والخدمات التمويلية المتاحة من شركة إمكان.