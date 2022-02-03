منصة اعتماد || الاستعلام عن الراتب والمستحقات إلكترونيًا

الاستعلام عن الراتب والمستحقات، حيث توفر منصة اعتماد الكثير من الخدمات الإلكترونية للكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية، فقد حرصت وزارة المالية علي تقنين جميع خدماتها بشكل إلكتروني لتوفير الراحة والجهد لجميع المواطنين، وتتضمن منصة اعتماد بوزارة المالية عدد من البوابات المتكاملة لتوفير الخدمات الآلية التابعة لوزارة المالية لجميع المستفيدين، والتي من أهمها النظام الخاص بتعاملات المشتريات الحكومية الإلكترونية من أجل تحقيق مرونة كبيرة في ربط أي مشروع مع كافة المشروعات الوطنية الأخرى، ومن بين خدمات منصة اعتماد هي خدمة الاستعلام عن المستحقات الشهرية والراتب الخاص بكل شخص، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

التسجيل في منصة اعتماد

في حالة توافر حساب مسجل من قبل بالمنصة، فيتم تسجيل الدخول بالخطوات التالية:

الدخول علي رابط الموقع التالي: منصة اعتماد.

يجب أن يتم إدخال رقم السجل التجاري في المكان المخصص لذلك.

إدراج كلمة المرور في المكان الخاص بها.

إدخال رمز التأكيد كما هو موضح بالصورة المرئية.

النقر علي تسجيل الدخول.

تسجيل حساب جديد بمنصة اعتماد

في حالة عدم وجود حساب مسجل في المنصة، فيتم تسجيل حساب جديد بمنصة اعتماد بهذه الخطوات:

الدخول علي منصة اعتماد الإلكترونية.

يجب أن يتم الضغط علي “مستخدم جديد”.

إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

الضغط علي استكمال إجراءات التسجيل.

إدخال البيانات التي تخص المستند التي يشترط إدخالها.

القيام بالضغط علي طباعة نموذج التفويض الخاصة بكل من المؤسسة الرسمي والأوراق التي تخص الشركة.

تقوم منصة اعتماد بإرسال صورة من التفويض بشكل تلقائي حتي يتم تفعيل الحساب الجديد بشكل صحيح.

الاستعلام عن الراتب والمستحقات

توفر منصة اعتماد خدمة الاستعلام عن الراتب وتفاصيله المالية من خلال هذه الخطوات: