بالتقسيط علي 5سنوات تمويل يصل 500 ألف ريال سعودي بدون ضامن برسوم إدارية 1%

تمويل شخصي بدون كفيل من بنك الأهلي السعودي لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن خدمات تمويلية مميزة في مقدمتها وبإجراءات بسيطة غير معقدة من اجل الحصول علي تمويل شخصي بكل سهولة ويقدمه بنك الأهلي التجاري، حيث يقدم بنك الأهلي قروض شخصي تصل إلي 500 ألف ريال سعودي والتي تلبي احتياجات المواطنين وبفترة سداد طويلة تصل إلي خمس سنوات بدون أن يتم دفع أي رسوم إدارية، لذلك نقدم لكم الشروط المطلوبة يجب توافرها حتي يكتمل القرض بنجاح من بنك الأهلي التجاري وكيفية التقديم.

الشروط المطلوبة للحصول علي قرض بدون كفيل من بنك الأهلي التجاري

يقدم بنك الأهلي التجاري تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعتبر من اهم البنوك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك الأهلي العديد من التمويلات الهامة حتي يتمكن الجميع من اختيار التمويل الذي يتناسب مع الراتب الشهري فمنها التمويل الشخصي وتمويل العقاري، ولكن بشروط يجب توافرها لإمكانية الحصول علي تمويل من بنك الأهلي، والشروط عبارة عن:

يجب أن يكون عمر المتقدمين بطلب التمويل عن 18 عام ولا يتجاوز عن 60 عام. يجب أن يكون الراتب الشهري الحد الأدنى هو 3000 ريال والعميل الوافد 4000 ريال سعودي. الحد الأدنى لفترة العمل لا تقل عن شهر واحد للمواطن السعودي، والقطاع الحكومي لا تقل فترة العمل عن ثلاثة اشهر وفي القطاع الخاص سنة كاملة. دفع سوم إدارية 1% من قيمة مبلغ التمويل.

كيفية التقديم علي تمويل شخصي من بنك الأهلي السعودي

يقدم بنك الأهلي التجاري العديد من التمويلات تبدأ من 5000 ريال سعودي ويمكنك التقديم عبر الموقع الالكتروني للحصول علي القرض فقط تابع الخطوات التالية: