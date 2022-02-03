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عمر شويل - جدة أهم مزايا حسابات بنك الراجحي الجديدة 2022 الأرباح المتوقعة وكيفية الاستفادة من الأرباح، أول ما يلفت نظرك عند زيارة تطبيق الراجحي أو الموقع الخاص ببنك الراجحي وهو حساب المستقبل، وذلك بعد إنتشار الإعلان و اللوجو الخاص بحساب المستقبل، نتناول اليوم كافة مزايا حساب المستقبل وأفضل طريقة للاستفادة منها، الأرباح المتوقعة عندما تقوم بإيداع أموالك في الحساب بالإضافة إلى النسبة التي يحصل عليها الراجحي من الأرباح في حساب المستقبل.

أهم مزايا حسابات بنك الراجحي الجديدة 2022

طريقة التسجيل في حساب المستقبل الوحيدة تتم عبر تطبيق بنك الراجحي، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة يتم تفعيل التسجيل عبر الموقع المباشر، يمكنك إنشاء أكثر من حساب للمستقبل و جعل كل حساب لهدف معين على سبيل المثال سفر، زواج أو سيارة أو غيرها، مدة الادخار في حساب المستقبل تتم خلال 6 أشهر أشهر أو مضاعفاتها أي عام، عام ونصف وهكذا وصولا إلى 5 سنوات أو 60 شهر، كما أنه يمكنك الإنسحاب و إيقاف الحساب في أي وقت على أنه يتم إعادة المبالغ التي تم استقطاعها لحسابك الجاري خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل، كما أنه إذا كنت تستحق أرباح وقت الانسحاب سوف يتم إيداعها في حسابك فيما بعد.

نسبة المشاركة في أرباح حساب المستقبل

يتساءل الكثير هل من الممكن خسارة الأموال في حساب المستقبل؟ في الواقع يتم إستثمار أموالك عن طريق بنك الراجحي لذلك هناك إحتمالية في المكسب و الخسارة، لكن مثل هذه الحسابات لا يتم إدخالها في مجالات المضاربة لذلك هناك نسبة ضئيلة جدا في الخسارة، نسبة المشاركة في الأرباح لحساب المستقبل غير معروفة ومن المتوقع أن يحصل البنك على 80% من الأرباح و يحصل العميل على 20%، يختلف إجمالي الربح طبقاً لعدد الأشهر ولكن يمكنك الادخار على 6 أشهر و مضاعفاتها 60 ألف ريال على كل 6 شهور بحد أقصى، لذا إذا كنت ترغب في الإدخار لمدة سنة ونصف 18 شهر يصبح أقصى مبلغ هو 180 ألف ريال سعودي.

الأرباح المتوقعة لحساب المستقبل

يتم إيداع الأرباح بشكل ربع سنوي كل ثلاث أشهر، تختلف نسبة الربح حسب عدد الأشهر على سبيل المثال إذا قمت بإختيار 12 شهر أو أقل فإن نسبة الربح 0.90%، إذا قمت بإختيار 24 شهر في حساب المستقبل مصرف الراجحي فإن نسبة الربح تبلغ 1.13%، إذا قمت بإختيار مدة 60 شهر فإن المدة هي 1.9% وهي أعلى نسبة حتى الأن، وكانت هذه الأرباح المتوقعة و أفضل طرق الإستفادة من حساب المستقبل التابع لبنك الراجحي.