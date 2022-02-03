التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد في ثوبه الجديد الذي تم تحديثه في أواخر العام الماضي وهذا التحديث لاقي استحسان كبير بين أطياف الشعب السعودي وخصوصا فئات محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تسعي الحكومة السعودية إلي تطوير معظم الخدمات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة، ومن بين المؤسسات التي تسعي إلي تطبيق رؤية المملكة 2030 مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تسعي إلى تقديم يد العون بكافة المنتجات التمويلية المختلفة التي من واجبها مساعدة المواطن على سد احتياجات بصفة مستمرة، ومن هذا المنطلق قمنا سابقا بشرح كيفية التقديم على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات، وغيرها من الخدمات الأخري التي يقدمها الضمان الاجتماعي في المملكة، وفي السطور التالية سوف نشرح لكن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وشروط الاستحقاق.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على الزر المكتوب علية تسجيل الدخول الجديد. كتابة البيانات الخاصة بالعميل وهي ( تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رقم الهوية، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، رمز التحقق المرئي). يجب أن تقوم بتأكد من صحة هذه البيانات ثم تقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول. ثم تصلك رسالة على الهاتف ويكون هذه الرسالة تحتوي على الرمز الخاص بالتفعيل، وتقوم بالضغط على تسجيل. يجب أن تقوم بعد ذلك بالذهاب إلى الملف الموحد. يظهر لك نموذج من البيانات التي يجب عليك أن تقوم بإدخالها، وتأكد من صحة هذه البيانات. ثم بعد أن تقوم بعد ذلك بالضغط على الزر المكتوب علية إرسال. وتقوم بعد ذلك بإدخال البيانات البرنامج التي ترغب في التقدم إليه، وتقوم بعد ذلك بالضغط على الذهاب إلى القائمة البرامج. وبعد أن تقوم باختيار البرنامج تقوم بالانتهاء من كافة الخطوات بذلك قمت بنجاح تسجيل الطلب.

الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش في الضمان الجديد