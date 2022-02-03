reef.gov.sa الاستعلام عن نزول وصرف دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت تسجيل الدخول برقم الهوية

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عمر شويل - جدة reef.gov.sa الاستعلام عن نزول وصرف دعم ريف تسجيل الدخول برقم الهوية على موقع لبوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت “دعم سناب شات reef.gov.sa” للاستعلام عن أخر أخبار دعم الريف للمُشتغلين بالزراعة والأنشطة الزراعية في المناطق الريفية بالمملكة، وطريقة التسجيل للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لأصحاب المهن الريفية وشروط الحصول على دعم ريف من خلال منصة ريف، جميع ما سبق أسئلة يتزايد البحث عن إجابات لها خلال العشرة أيام الأوائل من كل شهر ميلادي، وهو وقت نزول الدعم الريفي وإيداعه في الحسابات المصرفية للمنتفعين من مستحقي الدعم الريفي سواء العاطلين أو الأسر المنتجة أو ربات البيوت الريفيات، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير تقديم الإجابات على جميع هذه التساؤلات.

reef.gov.sa الاستعلام عن نزول دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت برقم الهوية

يجب أولا أن نعرف ما هو دعم ريف، فهو برنامج يهدف إلى تقديم المعاونة والمساعدة للمستغلين في قطاع الزراعة والأنشطة التابعة لها، ويتم تقدين المساعدة سواء كانت مادية أوعينية، وكذلك تقديم الاستشارات والخدمات التقنية بهدف تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وتسعى الحكومة السعودية من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تطوير المشروعات الريفية القائمة بالفعل، كما تسعى إلى التسجيع على البدء في مشروعات جديدة، وذلك من خلال توفير الدعم المادي لأصحاب تلك المشروعات، وذلك من خلال شروط وضوابط مُيسرة تمكن الأسر الريفية المنتجة الاستفادة من برنامج دعم الريف، ويستهدف البرنامج تحويل المجتمع الريفي إلى مجتمع حيوي منتج يساهم في تنمية قطاع الاقتصاد الزراعي.

شروط الحصول على دعم ريف من برنامج ريف للأسر المنتجة وربات البيوت

برنامج ريف متاح التسجيل فيه لأصحاب الجنسية السعودية فقط.

عمر الراغب في التسجيل لا يقل عن 21 عام.

التسجيل مُتاح لأصحاب الدخل الشهري 6 الأف ريال فأقل.

امتلاك حساب في أحد البنوك.

القدرة على العمل في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها.

تقديم المستندات المطلوبة لبرنامج ريف، وتشمل تلك المستندات التي يجب إرفاقها التالي: (صورة الإيبان – شهادة التوثيق – وتقديم تصميم لملصق المزرعة موضوع عليه الشعار الوطني.

لا تزيد عدد البرامج التي يمكن التسجيل بها عن 3 برامج للمواطن الواحد.

الحد الأقصى لمبلغ الدعم الريفي هو 54 ألف ريال لكل برنامج.

التسجيل على البوابة الإلكترونية لدعم ريف يتم إلكترونياً فقط على الموقع الرسمي.

الحصول على وثيقة العمل الحر شرط للاستفادة من برنامج ريف، ويتم الحصول على الوثيقة من خلال وزارة الموارد البشرية.

التسجيل في برنامج دعم ريف الحكومي للأسر المنتجة reef.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن بوابة برنامج دعم ريف الحكومية الإلكترونية منوط بها تقديم الدعم للعديد من المهن الريفية من صغار المزارعين ومهنة صيد الأسماك وتربية الماشية، حيث يمكن التسجيل على برنامج ريف للاستفادة من الدعم المالي والفني الذي تقدمة المنصة، ويهدف برنامج ريف إلى تغيير وتطوير منظومة الإنتاج الريفي السعودي، وذلك بزيادة الإنتاجية وجودتها المنتجات، ويتبع ذلك تحسين الأحوال المعيشية للمستفيدين من البرنامج.

رابط التسجيل وطريقة التقديم على برنامج دعم ريف بوثيقة العمل الحر

الدخول على منصة برنامج دعم ريف.

اختيار أيقونة التسجيل كأسر منتجة من أعلى الصفحة والضغط على سجل الآن.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة والتي تشمل (الاسم – رقم السجل المدني – رقم الإقامة لحاملي بطاقات التنقل – النوع – تاريخ الميلاد – الحالة الاجتماعية – الحالة الصحية – عدد أفراد الأسرة – رقم الهاتف الجوال – المؤهل العلمي – هل المتقدم موظف أم لا – نوع ومصدر الدخل – السكن -المنطقة التابع لها محل الإقامة

صورة من بطاقة الهوية أو كارت العائلة.

عقد إيجار أو صك البيت وفاتورة كهرباء.

تحديد مجال نشاط الأسرة في مجال الزراعة.

كتابة مختصر عن المشروع.

عدد سنوات العمل بالأرقام.

صورة من بعض المنتجات.

ذكر حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدم.

صورة معتمدة من وزارة الموارد البشرية لوثيقة العمل الحر.

إدخال رمز التحقق المرئي.

رقم الحساب البنكي للمتقدم.

الضغط على التالي لتفعيل الحساب بشكل آلي.

الضغط على التقديم لبرامج التنمية الريفية، حيث يسمح البرنامج بالتسجيل في 3 برامج دعم مالي فقط.

الاستعلام ومتابعة حالة طلب التسجيل وقبول الأهلية في برنامج ريف برقم الهوية

بعد التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت والأنشطة الزراعية وما يرتبط بها من أنشطة أخرى، يتم الاستعلام إلكترونيا على بوابة دعم ريف برقم الهوية، وذلك من خلال موقع ريف الرسمي التابع لوزارة البيئة السعودية، حيث يمكن من خلال منصة ريف متابعة حالة الطلب وأهلية الاستحقاق، وبعد إعلان نتيجة أهلية الاستحقاق، وقي حالة رفض الأهلية، يمكن لصاحب الطلب خلال 15 يوم من تاريخ عدم قبول طلبه، يمكنه تعديل البيانات التي أدت لرفض أهليته للاستحقاق، أما في حالة الاستعلام ووجد أن طلبك قيد الدراسة، فهذا يعني أنه لم يتم البت في الطلب بعد.

متي ينزل دعم الريف بعد إتمام التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

بعد الانتهاء من التسجيل برنامج دعم ريف من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة دعم ريف الحكومية، واستيفاء جميع الشروط السابق ذكرها، يتم مراجعة طلب التسجيل خلال 60 يوم كحد أقصى، وذلك لجميع القطاعات التي يدعمها برنامج ريف، سواء في قطاع الزراعة، أو قطاعات لقيمة المضافة للأنشطة المرتبطة بالزراعة، وهي فترة دراسة لطلب المُقدم لبرنامج دعم ريف،

التسجيل في برنامج دعم ريف ومدة دراسة طلب التقديم

دعم الريف ومدى ارتباطة باستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور

صرح مصدر مسؤول بأنه لا يوجد تأثير على الأحقية في صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور وفق المنظومة الجديدة فيمن قاموا بالحصول على دعم ريف، وهذا ما أكده الدعم الفني في إجابته عل تساؤلات البعض ممن شملهم برنامج دعم ريف، فلا تأثير ولا تضارب لبرنامج دعم الريف ونظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور.

متى ينزل دعم ريف 1443

يتم صرف الدعم لبرنامج ريف للمستحقين بالقطاعات التي يشملها البرنامج خلال العشرة أيام الأوائل من كل شهر ميلادي.

يُصرف دعم ريف للمسجلين الجدد بعد دراسة الطلب بحد أقصى 60 يوم من تاريخ التسجيل.

فترة (60 يوم) يتم فيها مراجعة الطلب وبيانات مُقدم الطلب للتأكد من صحتها وجدية المشروع المُقدم.

ما هو برنامج دعم ريف الحكومي reef.gov.sa للأسر المنتجة ومن هم المستفيدين

القطاعات التي يشملها برنامج دعم ريف 1443