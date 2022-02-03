نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد 1443 منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد الذي أتاحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من أبرز برامج التنمية في السعودية، نظرا لأنه يسعى لتأمين مستوى معيشي ملائم لكل الأفراد والأسر المحتاجة، إذ يتم صبّ مبالغ مالية شهريا في حسابات كل المستفيدين من البرنامج، وهذا بعد أن يقوموا بالتقديم وفق طريقة إلكترونية حددتها الوزارة على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من أجل ضمان وصول معلوماتهم إلى القائمين على البرنامج، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يستفيد منه إلا من توفّرت فيه شروط استحقاق معاش الضمان، كالجنسية السعودية والإقامة الدائمة في المملكة، كما أنه لا يقتصر على تقديم مبالغ مالية لهم، بل يسعى لتدريبهم وتأهيلهم من أجل دخول عالم العمل في المملكة، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد.

رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد

يبحث الآلاف من مواطني المملكة عن رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لكل من يرغب في الاستفادة من دعم هذا البرنامج، ويمكنهم القيام بالتقديم على الضمان الاجتماعي المطور من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية المسماة منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم كتابة كل البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.

شروط التقديم في الضمان المطور

بالإضافة إلى رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط والأحكام من أجل الاستفادة من معاش الضمان، ودون توفرها لا يمكن أن ينال أي مواطن أو مواطنة هذه المساعدة المالية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لكل المحتاجين، وسنذكر لكم هذه الشروط الهامة فيما يلي:

يتوجّب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية، مع ضرورة الإقامة الدائمة في المملكة، ويعفى من شرط الجنسية زوجة السعودي والأرامل المطلقات غير السعوديات ممن لديهن أطفال سعوديون.

يجب أن يكون الدخل المحتسب للعائل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش.

أن يحترم المتقدم كل متطلبات الوزارة فيما يتعلق بصحة وتعليم وتربية الأبناء والتدريب حسب ما جاء في اللائحة.

ألا يكون مقيما في إحدى دور الإيواء التي ترعاها المملكة كالسجون والمستشفيات.

طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

من أجل أن يستفيد المواطنين السعوديين من برنامج الضمان المطور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تحقيق ظروف أحسن وظروف معيشية أنسب لكل أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وهذا في ظل ازدياد متطلبات الحياة نظير غلاء الاسعار، تم وضع منصة الدعم والحماية تحت تصرف كل الراغبين في التسجيل، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

في بادئ الأمر يقوم المستخدم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يختار بند الدخول “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”، ثم يسجل دخوله للبوابة. يضغط على “الخدمات الاجتماعية”، ثم يختار بند “حماية المعاشات” ويضغط عليه. يطلع على الأحكام والشروط المدرجة، ثم ينقر على “موافق”. يجب أن يسجل المستخدم دخوله للخدمة، ويختار مكتب الضمان الذي يناسبه والفئة. يدرج بياناته وبيانات أسرته، ثم يرفق المستندات المطلوبة ويوافق على الشروط. في الأخير يضغط على خطاب الضمان لكي يتمكن من الاستعلام عن المعلومات لاحقا.+

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد. الذي يهمّ الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على معاش الضمان المطور، كما وضحنا لكم طريقة التسجيل في البرنامج، وأهم الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المواطنين السعوديين، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.