نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق تعويض ساند مع رابط طلب دعم ساند إلكترونيًا بالخطوات في المقال التالي
شروط استحقاق تعويض ساند، للتعطل عن العمل، يجب أن تنطبق على المستفيد، حتى يستطيع الحصول على التعويض، دون أية مشاكل أو تأخير في الحصول على الدعم، ويعد برنامج ساند ضد التعطل عن العمل، أحد أبرز وأهم ما أطلقته المملكة العربية السعودية، من برامج دعم للشباب السعودي، من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث يقوم نظام ساند من يشمل من المستفيدين، برعاية الموظف الذي تم فصله عن العمل، أو من يبحث عن العمل، في الحصول على الدعم المالي الذي يكفي احتياجاته، خلال رحلته في البحث عن العمل، وذلك عقب انطباق شروط ساند المادة 14، وبعدها يتم التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند، عقب ساند التسجيل الإلكتروني، ومن ثم الحصول على نظام ساند الجديد، بعد التأكد من ملاءمة ظروف المستفيد مع ضوابط أو شروط استحقاق ساند.
كم مكافأة ساند
- تبلغ قيمة تعويض ساند، 60% من قيمة الأجر الذي يتلقاه المستفيد شهريًا من عمله، لمدة 3 شهور فقط.
- ويبلغ حد مكافأة تعويض ساند، في أول ثلاثة أشهر، نحو 9000 آلاف ريال سعودي.
- وتبلغ قيمة التعويض في الشهور التالية 7500 ريال سعودي.
- وتصل قيمة صرف التعويض، نحو 12 شهرًا متقطعة.
- وتتحدد نسبة التعويض، بما يعادل 2% من الأجر، على أن يدفع صاحب العمل 1% من الأجر، و1% من المستفيد من البرنامج.
- ويحق للمستفيد صرف قيمة استحقاق تعويض ساند، منذ أول شهر يتقدم فيه للحصول على المكافأة عقب ثبوت أهليته لاستحقاقها، بالإضافة إلى إمكانية صرف دعم ساند بأثر رجعي.
رابط طلب دعم ساند إلكترونيًا
- قم بتسجيل الدخول إلى رابط التأمينات الاجتماعية، وسجل حساب جديد.
- واختر أيقونة التعطل عن العمل.
- وبعد ذلك اختر “طلب ساند”.
- واكتب رقم حسابك البنكي أو رقم الآيبان.
- وبعدها اختر تقديم الطلب.
- وعقب تقديم طلبك سوف يظهر أمامك، أنك قد أتممت التسجيل في دعم ساند، عبر رسالة إلكترونية بجوالك.
ضوابط الحصول على تعويض ساند
- يجب أن يكون الشخص حاملا للجنسية السعودية.
- بالإضافة إلى كفاية مدة الاشتراك للحصول على الدعم.
- وعلى ألا يكون الموظف قد تم فصله من العمل لأي سبب أخلاقي.
- كما يجب ألا يكون الموظف قد ترك العمل بكامل إرادته دون سبب مع قدرته على العمل.
- وألا يكون للمستفيد أي مصدر للدخل آخر.
- وعلى ألا يتخطى عمر المستفيد 60 عامًا.
- وأن يتقدم المستفيد لطلب الدعم قبل مرور 3 أشهر على تركه للعمل.
- ويجب أن يقوم المستفيد بالموافقة على تدريبات وتعليمات تحقق له الفرص في الحصول على العمل في أقرب وقت.
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