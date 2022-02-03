نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط و طريقة فتح حساب في الراجحي للنساء في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط فتح حساب في الراجحي للنساء يقدم مصرف الراجحي باقة من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصاً للسيدات، لتساعدهم على تحقيق تطلعاتهم المالية بكل يسر وراحة بال، ومن ضمن تلك الخدمات إمكانية فتح حساب السيدات، ويزداد البحث في الأوقات الحالية عن طريقة فتح الحساب بمصرف الراجحي والاطلاع علي أهم الشروط والضوابط، كما يعد بنك الراجحي هو واحد من أهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية، كما لديه قاعدة موظفين كبرى، وخبرة كبيرة تزيد عن 58 عامًا في الأنشطة التجارية والمصرفية، ويضم البنك أكثر من 570 فرع حول العالم، وتنتشر بشكل كبير في دول الخليج خاصة المملكة، ويمكن التعرف علي شروط قرض الراجحي للمتقاعدين و المستندات المطلوبة.

شروط فتح حساب في الراجحي للنساء في المملكة

وضع بنك الراجحي مجموعة من الشروط لكي تتمكن السيدات من إتمام عملية فتح حساب، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون للسيدة هوية وطنية سارية المفعول. يشترط أن يكون عمر السيدة المتقدمة لا يقل عن 18 سنة. لابد من إتمام عملية فتح الحساب للنهاية خلال شهر من عملية فتح الحساب على الأنترنت. يلزم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح كالبريد الإلكتروني والعنوان الوطني. يجب على السيدة مقدمة طلب فتح حساب التسجيل في أبشر. يشترط ألا يشغل الشخص أو أحد أفراد العائلة منصب سياسي في الدولة. لابد من تقديم الإقرار بكامل الأهلية وصحة القوة العقلية وكامل المسؤولية القانونية للتصرف في الأموال. يجب قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية والموافقة عليها عند التسجيل بمصرف الراجحي.

طريقة فتح حساب في الراجحي للنساء

أن تقوم السيدة بالدخول إلي الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي. قومي باختيار جنسيتك من قائمة الدول الموضحة. إدخالي رقم الهوية أو رقم الإقامة حسب اختيارك، ثم كتابة رقم الجوال. اختيار اللقب من القائمة، ثم بعد إدخالي البريد الإلكتروني بشكل صحيح. عليكي اختيار الدخل الشهري الذي يحصل عليه الشخص. إدخال رمز التحقق المكتوب بالصورة في مكانه المخصص، أنقري علي زر التالي. كتابة كافة البيانات المطلوبة عن الوظيفة والمتعلقة بالضرائب و كافة المعلومات المتعلقة بالأسرة وعنوان السكن. اختياري أقرب فرع من الفروع المتاحة، ثم اضغطي علي أيقونة موافق. ستصلك رسالة نصية تفيد بإتمام الطلب وتحتوي على رقم فتح الحساب. زيارة الفرع الذي تم اختياره أثناء الطلب من أجل تحديد التوقيع واستكمال إجراءات فتح الحساب.

شروط فتح حساب آخر في بنك الراجحي

هنالك مجموعة شروط يجب على كل من يرغب بتفعيل حساب ثاني في الراجحي التوافق معها، فقد قام البنك بتحديد مجموعة شروط مطلوبة لتنفيذ عملية فتح حساب ثاني في البنك، وجاءت شروط البنك كالتالي:

كتابة التواقيع المعتمدة بأثناء زيارة الفرع. ثم لابد من أن تكون الهوية الوطنية للعميل سارية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً. ثم من الضروري أن يكون رقم الهاتف مسجل في إحدى مزودي الخدمة في السعودية. التأكيد العميل بكامل أهليته وكامل قواه العقلية. ثم يجب أن يتم التسجيل في خدمة أبشر. يجب التأكد من دقة البيانات المكتوبة. التأكيد على عدم عمله أو أحد أقرابه من الدرجة الأولى في أي منصب سياسي.

فتح حساب للقاصرات في بنك الراجحي

يستطيع ولي أمر الفتيات القاصرات -أعمارهن تقل من 18 سنة- فتح حساب لهن في بنك الراجحي بالطريقة نفسها التي يمكن فتح حساب بها بشكل طبيعي، وذلك وفقًا لبعض الشروط ألا وهي:

توقيع الوصي على المستفيد والذي يمكن أن يكون الأب أو غيره. ثم توفير بطاقة الهوية الخاصة بالوصي وشهادة ميلاد القاصر. إحضار صك الوصاية إن كان الوصي شخص آخر غير الأب. ثم يجب العلم أن الوصي يستطيع التحكم في المعاملات البنكية للقاصر

مميزات حساب السيدات من بنك الراجحي

يتميز حساب السيدات من مصرف الراجحي بأنه خدمات مصرفية مصممة خصيصا للسيدات المقيمات والسعوديات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتسم أيضا الاستفادة من خصومات فورية لدى العديد من المحلات التجارية المشاركة مع البنك.