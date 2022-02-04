بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الشروط وطريقة التقديم

بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي يقدم للمواطنين السعوديين رغبة من الحكومة السعودية في توفير مسكن ملائم لهم، ويمكن تكوين منزل في الضمان الاجتماعي بكل سهولة من خلال التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي والبدء في الاستفادة من المبادرات المتوفرة من قبل الوزارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الحصول على بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بعد أن أعلنت الجهات المختصة تقديم خدمات عديدة منها استعلام أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي.

بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

للحصول على بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستفادة من المبادرة التي توفرها وزارة الإسكان ويتم الحصول عليها من خلال اختيار إحدى مخططات الأراضي المجانية التي تم توفيرها، وبعدها يمكن الحصول على تمويل مدعوم أيضًا للبناء بشكل أسرع.

وهناك خطوات محددة تم وضعها للبدء في التقديم للحصول على دعم بيت مجاني وتتلخص تلك الخطوات في:

عليك أولًا الدخول إلى موقع وزارة الإسكان الرسمي (housing.gov.sa).

النقر على التبويب الخاص بتقديم طلب الدعم.

تقوم بعد ذلك بإدخال المعلومات التي يتم طلبها من خلال الموقع ويجب كتابتها في الخانات المعدة بكل دقة والتي تتضمن اسمك ورقم هويتك بالإضافة إلى رقم جوالك وكذلك تاريخ الميلاد.

الضغط على إرسال، ليتولى الموقع بعدها دراسة طلبك ومن ثم يتم الرد عليك برسالة عبر الجوال السابق إدخاله سواء أكنت مستحقًا للدعم أم لا.

يتاح لك في حالة كونك ضمن مستحقي الدعم التقديم للحصول على البيت المجاني بكل سهولة.

شروط التقديم على بيت مجاني

حرصًا من الوزارة على توفير الدعم المناسب للمواطنين المستحقين فقد عملت على إعداد بعض الشروط الأساسية لقبول الطلب والتي تضم: