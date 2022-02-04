نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد عبر رابط etimad.sa الخدمات المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد منصة الخدمات المالية التي تهدف لرفع كفاءة وتحسين الشفافية والمصداقية بين الوزارة وخدماتها الإلكترونية والجهات الحكومية والخاصة المستفيدة منها، حيث أتاحت المنصة خدمات جديدة منها الميزانية والتي من خلالها تتيح عرض الميزانية وإعدادها والتبليغ عنها والمناقلات وتعزيزها، فيما تتيح أيضاً حركة التعاملات المفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (الموردين) وذلك عبر سوق اعتماد وتسهيل رحلة الشراء والتصفح بين المنتجات المتاحة ورفع الطلب واستلامه حتى إتمام عملية التوريد في وقت قياسي، وخدمات أخرى كثيرة تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمات الإلكترونية الرقمية للشؤون المالية والمصرفية للمواطنين في المملكة.

الاستعلام عن الراتب والمستحقات

تساهم هذه الخدمة في تسهيل الاستعلام للموظف عن كل ما يخص الراتب (البدلات – الحسم – المستحقات)..وغيرهم وذلك من خلال اعتماد الراتب عبر (استعراض بيانات الراتب والمستحقات المالية إلكترونياً) للشهر الحالي والشهر السابق، فيما تتميز هذه الخدمة بعرض تفاصيل الراتب والحسميات وكل المستحقات من خلال تقرير مباشرة.

خدمات اعتماد المدفوعات

تتم المدفوعات بسهولة عبر التسجيل في منصة اعتماد إلكترونياً والتي تشمل خدماتها (الحساب الختامي – المطالبات المالية – أوامر الدفع – الاستبعاد من الإيراد – أوامر الصرف – العٌهد والسٌلف – الحالات المالية – تغذية الصناديق – الأمانات).

طريقة الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد

أولاً لابد أن يكون لديك حساب شخصي عبر منصة اعتماد في حالة إن لم تكن مسجل من قبل فعليك التسجيل عبر رابط منصة اعتماد

للاستفادة من الخدمات المالية منها الاستعلام عن الراتب من خلال الخطوات على النحو التالي:-