نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين وطريقة التسجيل sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، حيث يستمر البحث عن الضمان الاجتماعي المطور في المملكة، وسنتعرف معكم في هذا المقال شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل، حيث يريد العديد من الأشخاص وخاصة من لم يحالفهم الحظ في إيجاد عمل حتى الآن من الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي، وقد زاد البحث عن هذا الموضوع وهذا منذ بدء صرف الضمان المطور للمستفيدين، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

الضمان الاجتماعي المطور

زاد البحث عن النظام الجديد الخاص بالضمان الاجتماعي وهذا منذ أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن هذا النظام الجديد منذ شهر نوفمبر 2021 الماضي، حيث أتاحت الوزارة التسجيل في النظام الجديد للأسر والأفراد وهذا لفترة محدودة تستمر حتى شهر مايو 2022 القادم.

وقد سجل المئات بل الآلاف من الأسر والأفراد في نظام الضمان الاجتماعي المطور بالفعل، وقد بدأت الوزارة بإعلان المقبولين في النظام الجديد، وقد تابعنا معكم كيفية معرفة أهلية الضمان المطور 1443، فتابعوا معنا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

أما بالنسبة للعاطلين عن العمل فسنتعرف معكم على الشروط وكيفية التسجيل، حيث يتميز النظام المطور الجديد بالإضافة إلى الدعم المادي المقدم للمستفيدين إعطاء الكوادر السعودية فرص تأهيل وتدريب وهذا لتطوير مهارات المستفيدين ومساعتهم بشكل كبير في المنافسة في سوق العمل، فتابع معنا.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عن حالات العاطلين، وقد قسمتهم إلى حالتين:

الحالة الأولى: العاطل الذي يسكن مع عائلته، ويسجل كتابع عند التسجيل.

الحالة الثانية: العاطل المستقل، الذي يعيش مستقلا عن عائلته، وهذا يسجل كمستقل.

أما بالنسبة للشروط فهي كالآتي:

أن يكون سعودي الجنسية.

الإقامة بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة عند التقديم.

تقديم كافة الأوراق السليمة، والتي تثبت عدم حصول المتقدم على أي شكل من أشكال الدعم الأخرى.

عدم امتلاك عقارات أو أراضي أو سجل تجاري.

ألا يكون مسجلا في التأمينات.

في حالة عدم القدرة على العمل تماما، يقدم الأوراق التي تثبت ذلك.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

ويمكن للمتقدم التسجيل في الضمان المطور إما كتابع أو كفرد مستقل، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: