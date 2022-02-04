رسوم تجديد الجواز السعودي 1443 وفقًا لإعلان وزارة الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية عن رسوم تجديد الجواز السعودي 1443، كما أتاحت أيضًا فرصة تجديده عبر بوابة أبشر بكل سهولة، بدلًا من الذهاب لمقر الوزارة، وذلك للمواطنين أو للمقيمين، كما حددت الوزارة أيضًا بعض الشروط التي يجب استيفائها من أجل تجديد جواز السفر السعودي، ولأننا نعلم جيدًا أن الجميع يبحث عن تلك التفاصيل، سنقدمها لكم الآن في خلال السطور القليلة القادمة.

رسوم تجديد الجواز السعودي 1443

حددت وزارة الداخلية رسوم تجديد الجواز السعودي 1443 على حسب المدة، فقد تتراوح من 5 سنوات وحتى 10 سنوات، ويجب العلم أنه لا يسمح لمن لا يبلغوا سن العشرين عامًا تجديد جواز السفر لأكثر من 10 سنوات، أما الرسوم فهي كالآتي:-

300 ريال سعودي: رسوم تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات.

600 ريال سعودي: رسوم تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي 1443

يستغرق أمر تجديد جواز السفر الكترونيًا مدة قصيرة تصل إلى ثلاثة أيام فقط، وبعدها ستتم المراسلة لاستلام جواز السفر الجديد، أما عن خطوات تجديد جواز السفر، ستتم عن طريقة زيارة بوابة أبشر ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار اصدار جواز السفر أو الضغط على التجديد.

ثم ادخال اسم المستخدم المراد تجديد أو إصدار جواز السفر له.

الانتظار لعدة دقائق حتى يتم تحميل البيانات لجواز السفر.

بعدها سيتم ارفاق الصورة الشخصية.

تحديد مدة تجديد جواز السفر،

يجب تحديد المدينة التي يصدر منها جواز السفر.

سيتوجب دفع 15 ريال سعودي للبريد السعودي رسوم استخراجه.

سيتوجب على المستخدم إدخال الاسم باللغة الإنجليزية ثم الضغط على المرافقة، والإقرار بالموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد قراءتها بالكامل.

وفي الخطوة الأخيرة يجب الضغط بالتأكيد على الطلب وطباعة البيانات الخاصة بجواز السفر.

شروط استخراج أو تجديد جواز السفر السعودي 1443

من أهم الأمور التي يجب معرفتها قبل استخراج أو تجديد جواز السفر السعودي 1443، هي معرفة ما هي الشروط التي يجب توافرها والتي حددتها وزارة الداخلية مثل:-