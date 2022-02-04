طريقة عمل عجينة العشر دقائق العجينة السحرية لجميع الاستخدامات المخبوزات والمعجنات

تعد عجينة العشر دقائق هي العجينة السحرية التي تستخدم في كافة أنواع المخبوزات و المعجنات لذلك أصبح عدد كبير جدًا من الأمهات والسيدات بدأوا يعتمدون على عجينة العشر دقائق في جميع المخبوزات، حيث تم تسمية عجينة العشر دقائق بهذا الاسم لأنها لا تحتاج سوي عشر دقائق فقط للتخمير وعشر دقائق في الخبز، لذلك تعد من أسرع المعجنات كما أنها خفيفة جدًا واقتصادية جدًا لأنها لا تحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في كافة المنازل.

مقادير عجينة العشر دقائق

سنقدم لكم المكونات والمقادير المظبوطه لتحضير عجينة العشر دقائق الهشة والخفيفة و المكونات هي:

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 معالق كبيرة من الحليب البودر.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت.

2 كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق

من أسهل المعجنات التي يمكن أن تحضيرها من المنزل هي عجينة العشر دقائق هذه العجينة السحرية القطنية و الهشة والسريعة الخفيفة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وسريعة جدًا وطريقة التحضير هي:

في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بنخل الدقيق بداخله لكي تصبح العجينة هشه وخفيف.

نأخذ نصف الدقيق ونضعه على جنب.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة الفورية و السكر والحليب البودر والملح.

نقلب المكونات جيداً حتى يختلط كافة المكونات مع بعضها.

بالتدريج نقوم بإضافة الماء الدافئ على خليط العجينة مع التقليب بملعقة خشبية حتى يمتزجا كافة المكونات.

ستلاحظين أن قوام العجينة أصبح لزج قومي بوضع الخليط على جنب حتى تتخمر لمدة 10 دقائق وتغطي بمنشفة.

بعد ذلك نقوم بوضع كمية الدقيق المتبقية التي تم أخذها على جنب.

ثم نضيف الزيت و نقلب هذه المكونات مع بعضها.

نبدأ الآن بالعجن باليد لمدة 10 دقائق لكى تصبح العجينة لينة وطرية مثل القطن.

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم و نقوم بفرده و حشوها بالحشو المناسب لديك من اللحم، الجبن.

ترص قطع عجينة العشر دقائق في الصينية ويترك كل قطعة و الأخرى.

نقلب ملعقتين من الحليب مع نصف معلقة من القهوة سريعة الذوبان ونقلبهم.

نوزعه على قطع عجينة العشر دقائق.

نوزعه على قطع عجينة العشر دقائق. ثم توضع فى فرن مسبق التسخين على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة 10 دقائق أو حتى تأخذ اللون الذهبي.

يمكنك تحضير العديد من المعجنات بعجينة العشر دقائق كرات الخبز، ويمكنك استخدامها أيضا في تحضير البيتزا الشهية، الفطائر الحلوى، والعديد من أنواع المعجنات الحلوى مثل الفطائر وخلية النحل.