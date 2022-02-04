نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الضمان الاجتماعي المطورشهر فبراير 2022 وحساب مبالغ معاش الضمان للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور أحدى الخدمات المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية للمواطنين الأكثر أحتياجاً وذلك بناء على شروط ومعايير تم وضعها بمعرفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم عمل دراسات إجتماعية على الحالات المقدمة لطلب الدعم لتأكد من استحقاقهم له، ويصرف مبالغ معاش الضمان الاجتماعي المطور على حسب عدد أفراد الأسرة، فقد أوضحت الوزارة الحد الأحد لراتب عائل الأسرة ومن يعولهم، وسوف نوضح لكم الآن طريقة احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين، وشروط صرف المعاش.

طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين

أوضحت وزارة الموارد البشرية الطريقة الصحيحة لأحتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور، ومقارنة راتب المواطن الشهري بالحد الأدني للضمان الاجتماعي وذلك لتعرف على استحقاق طلب المواطن لمعاش الدعم من عدمه، فقد أوضحت الوزارة أن الحد الأدني لعائل الأسرة 1100 ريال، بينما يبلغ الحد الادني لكل فرد من أفراد الأسرة بما فيهم الزوجة 550 ريال، ويتم قسمة قيمة دخل كل افراد الاسرة العاملين على أثنين، وسوف نوضح لكم مثال على حالة مواطن سعودي استقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي المطور.

مثال توضيحي

إذا كان رابت المواطن المتقدم على طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور 2700 ريال، ولدية ثلاثة أبناء، فهل يحق له طلب المعاش وكم قيمة الضمان الاجتماعي المتقدم له.

أولاً يتم قسمة الراتب على اثنين لمقارنته بالحد الادني للضمان الاجتماعي المطور ليصبح الراتب 1375 ريال.

ونقوم بحساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور المقدم له ليصبح 1100 لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد فى الأسرة، فيكون قيمة المعاش 1100+550+550+550+550 ليكون الراتب 3300 ريال، ويقل دخل المواطن عن الحد الأدني المحدد من الوزارة، ولذلك فيحق له طلب المعاش.

شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022

أوضحت الموارد البشرية بعض الشروط يجب أن يلتزم بها المواطنين المتقدمين على طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور وهي: