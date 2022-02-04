نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنشئ الأمير السعودي “عبدالعزيز بن فهد” مؤسسة خيرية يسعي من خلالها لتقديم المساعدات المالية للأسر السعودية الأكثر والأشد أحتياجاً، فتلك المؤسسة تعمل على تقديم الخدمات والمساعدات المالية المختلفة والتي يعد من ضمنها سداد الديون والقروض على المتعثرين، كما توفر المؤسسة المساكن لمن ليس لديهم مأوة، ونفقة العلاج والمساعدات المالية للارامل والمطلقات، كل ذلك وأكثر سوف نوضحه لكم بالتفاصيل من خلال هذا المقال.

طريقة تقديم طلب المساعدة المالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

أوضحت مصادر مطلعة طرق الوصول للأمير عبدالعزيز بن فهد وطلب المساعدة المالية منه، وذلك من خلال تلك الطرق:

إرسال الطلب على البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة الخيرية.

إرسال الطلب على الواتساب وذلك على هذا الرقم “8004000000”

ويتم الرد على الطلبات المقدمة فى غضون شهر على الأكثر وذلك بالموافقة أو الرفض، مشيراً إلى أن المؤسسة قد خصصت لجنة لدراسة الحالات المتقدمة لطلب المساعدة لتعرف على أحقيتهم لها من عدمة، وليتم الرد خلال فترة قصيرة.

الصيغة الصحيحة لطلب مساعدة الأمير عبدالعزيز بن فهد

سوف نوضح لكم الصيغة الصحيحة لطلب المساعدة المالية من الأمير عبدالعزيز، وذلك باتباع الخطوات التالية بشكل تدريجي، أولاً تقديم التحية والأحترام للأمير عبدالعزيز بن فهد، توضيح سبب طلب المساعدة وسرد الطلب بشكل تفصيلى وتوضيحي ليتم الموافقة عليه،إرفاق الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته للحصول على المساعدة المالية، الخاتمة ويكتب فيها التقدير لسمو الأمير والتمني بالموافقة على الطلب المرسل، وفى النهاية تقوم بكتابة اسم المرسل ورقم الهاتف الخاص به والعنوان السكني.

وينتظر فى غضون شهر على الأكثر سيتم الرد على الرسالة المرسلة للأمير عبدالعزيز بن فهد من خلال رسالة نصية ترسل على الهاتف الخاص بالمرسل، سواء بالموافقة على الطلب أو الرفض.

مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد

تعتبر مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد من ضمن المؤسسات الخيرية الكثيرة المنتشرة داخل المملكة والتي تهدف من خلالها لتطوير وتحسين الوضع المعيشي للأكثر الأكثر احتياجاً، وذلك لنهوض بالمملكة وتحقيق رؤية 2030، فتلك المؤسسة عملت على ترميم وإعادة بناء الكثير من المباني التي تعرضت للإنهيار نتيجت السيول التي تعرضت لها السعودية.