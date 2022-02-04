في دقيقة .. كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور ونتائج الأهلية الخاصة بالدفعة القادمة من الدعم 1443

إلى كل من قاموا بالتسجيل في البرنامج قد يبحثون عن كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور لأنه يعد من أهم الخطوات الإلكترونية التي تتم لكل شخص قام بعملية التسجيل فيما سبق ويرغب في الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة به، وذلك بواسطة بوابة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توفر جميع المعلومات بشكل صحيح لسهولة أداء الخدمات من خلال المستفيدين، وفي حالة رفض الطلب تقوم تلك البوابة الإلكترونية بإظهار أسباب الرفض لذلك الطلب في التسجيل، ويكون هذا في الغالب بسبب عدم قراءة الشروط الموضحة للتسجيل على البوابة قبل التسجيل، ومن خلال مقالنا هذا سنعرفكم طريقة الاستعلام عن هذا الموضوع بكل يسر.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

يمكن لكل مواطن سعودي الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بواسطة رقم الطلب ورقم السجل المدني، فكلها خدمات إلكترونية سهلت مثل هذه الأعمال لدى المواطنين السعوديين، فإذا كنت تبحث عن طريقة الاستعلام عنه يجب عليك العمل بتلك الخطوات كما يلي:

أولا يجب أن يدخل إلى بوابة الدعم والحماية الاجتماعية المتخصصة للضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443ه‍.

بعد ذلك نقوم بالنقر على تسجيل الدخول ثم اختيار زر طلباتي على الشاشة أو الاستعلام عن الأهلية.

ثم سيطلب منا ادخال رقم الطلب أو رقم السجل المدني نقوم بكتابته والتأكد منه.

وبعد ذلك ندخل البيانات وعند الضغط على الاستعلام ستظهر أمامك جميع التفاصيل التي تخص استعلام الافراد عن الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

علينا أن نكون على دراية بأنه فور الاستعلام عن الضمان الاجتماعي ستظهر لك الكثير من الرسائل بعد التأكد من ادخال المعلومات المطلوبة، وبعد ذلك ستظهر أمامنا حالة الطلب أما أنه قد تم قبولك للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وذلك بعد أن يتم حساب قيمة الحد الأدنى للدخل، أو أن تتضمن الرسالة أنك غير مؤهل للحصول عليه بسبب مخالفة أحد شروطه أو عدم توافر أحدى المستندات، كما يمكن أن تظهر لك رسالة تحتوي على معلومات بمتابعة طلبك الذي لا يزال قيد الدراسة عن طريق الموارد البشرية التي تتولى البحث والتحقيق عن مدى صحة المعلومات التي قمنا بإرسالها إليهم، وبعدها يتم قبول الأفراد الذين يمتلكوا الجنسية السعودية أو مستخرج لبطاقة تنقل سارية المدة، وذلك للذكور والإناث من جميع دول العالم ومقيمين داخل المملكة العربية السعودية.