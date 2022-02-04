نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد ١٤٤٣ وجميع طرق التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد يعتبر من أهم طرق التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي المطور داخل المملكة العربية السُّعُودية وذلك من أجل الاستعلام عن أي تفاصيل أن معلومات تخص حالة الضمان لأي مواطن بسهولة ، وفيما يلي من خلال موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح جميع أرقام ونقاط وطرق التواصل مع الضمان الاجتماعي السعودي سواء عبر الهاتف أو الإنترنت بالتفصيل.

الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

لقد قامت المملكة العربية السُّعُودية في وقت سابق بالإعلان عن بَدْء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد والذي يهدف بشكل أساسي إلى وصول الدعم فعليا إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا للمساعدة داخل المملكة ، ولقد وضع هذا النظام العديد من الشروط والقوانين الصارمة لمعاقبه كل من يقوم بـِ التزوير في بيانات الدخل من أجل الحصول على الضمان كما يقدم هذا النظام المطور العديد من أوجه الدعم سواء المالي أو الصحي أو التعليمي او المهني.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد 1443

[١٩٩١١] إن رَقْم الضمان الاجتماعي الهاتفي هو رَقْم خدمه تم تخصيصه من قبل مؤسسه الضمان من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل مع الدعم الفني للضمان الاجتماعي عبر ي من الخطوط الهاتفية داخل المملكة العربية السُّعُودية والاستعلام عن اي بيانات أو معلومات خاصة بالضمان ؛ سواء قيمه مبلغ الضمان أو حاله الضمان والاستحقاق أو غيرها من المعلومات الأخري. وهذا الرَّقْم الموحد للضمان ، هو: 19911 ، كما يمكن إرسال رسالة عبر البريد وذلك على الرمز البريدي الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي وزارة الإسكان ، وهو: 11157.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣

يمكن لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السُّعُودية الاعتماد على مجموعه من نِقَاط التواصل المتنوعة السهلة والسريعة للحصول على أي معلومات أو بيانات أو استفسارات خاصه بالضمان مثل الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي أو غيرها من الخِدْمَات، وهي تشمل ما يلي:

الذَّهاب الى الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية والتواصل مع الدعم الفني عبر الموقع.

الاعتماد على الحساب الرسمي الخاص بدعم الضمان الاجتماعي السعودي على موقع التغريدات تويتر. https://twitter.com/HRSD_SA

الاعتماد على رقم الهاتف المجاني الموحد 19911 ، كما يمكن للمواطنين أيضا الاستعلام عن الضمان وكذلك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الرَّقْم المجاني التالي من أي خط هاتف جوال 8001222777

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم للمواطنين كافه المعلومات والبيانات والاستفسارات التي يبحثون عنها عبر وسائل الاتصال الهاتفية أو الإنترنت مع إمكانية تقديم شكوى أيضا عند الحاجة إلى ذلك عبر أي من هذه الطرق بسهولة.