مشروع تعديل نظام العلم السعودي 2022 وأسباب تغيير علم السعودية

زادت عمليات البحث نحو تفاصيل مشروع تعديل نظام العلم السعودي 2022 والتي وافق عليها مجلس الشورى وعرضه على جلالة الملك سلمان لاتخاذ قرار نهائي في الموضوع في هذا المقال نطلعكم على مشروع تغيير نظام العلم في المملكة العربية السعودية، ومناقشة تفاصيل علم المملكة وغيرها من المعلومات المهمة بخصوص قرارات مجلس الشورى.

علم المملكة العربية السعودية

يعكس العلم ثقافة ودين المملكة العربية السعودية ويتجسد هذا الانتماء، ويتبنى النهج الإسلامي كدستور للدولة والبلد منذ ذلك الحين، كانت التغييرات في العلم ضئيلة وهو علم أخضر مكتوب عليه كلمة “شهادة إسلامية” وقد ارتبط بالحركة السلفية منذ القرن الثامن عشر في عام 1902 م، أمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بإضافة سيف إلى علم الدولة واعتماد مساحة بيضاء على يسار العلم ، مما جعل العلم في شكله الحالي معدلاً بشكل أعمى منذ اعتماده.

مشروع تعديل نظام العلم السعودي

وبحسب التعديلات والتحديثات التي أجرتها المملكة العربية السعودية ، فقد تمت الموافقة على قرار تغيير العلم السعودي والنشيد الوطني، ومجموعة أخرى من المواد لتتماشى مع آخر التطورات العالمية في جميع القطاعات بما يتماشى مع رؤية البلاد لعام 2030، القرار النهائي في هذا الأمر يعود إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تمت الموافقة على المشروع من قبل مجلس الشورى بعد اعتماده من قبل 25 عضوا ورفعه إلى جلالة الملك سلمان لاعتماده رسميا وإصداره من قبل مجلس الوزراء السعودي بعد الموافقة عليه. سعد العتيبي وكان ذلك يوم الاثنين 31 يناير 2022 الموافق 28 جمادى الثانية 1443 هـ.

قرار مجلس الشورى السعودية لتعديل نظام العلم

نشر مجلس الشورى السعودي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الموافقة على تغيير نظام العلم في المملكة العربية السعودية، وجاء في تغريدة خاصة لمجلس الشورى السعودي حول الموضوع ما يلي: موافقة مجلس الشورى على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 10/2/1393 هـ. تقرير من عضو مجلس الشورى سعد العتيبي من قانون مجلس الشوري.

أسباب تغيير علم السعودية