نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد و تدشين خدمة التعاقد الرقمي من خلالها 1443ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد و تدشين خدمة التعاقد الرقمي من خلالها 1443ه‍ ، منصة اعتماد تمثل التحول الإلكتروني بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، وقد تم إطلاق هذه المنصة عام 2018 لتحويل كل ما يخص أعمال وزارة المالية سواء في أعمال الميزانية العامة أو الميزانية في الجهات الحكومية لتعمل بشكل رقمي، وتهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للجهات الحكومية لتوثيق كافة المعاملات المالية حكوميًا وتيسير كافة الإجراءات التشغيلية.

كما أن هذه المنصة تهدف إلى إعانة الجهات الحكومية المختصة لاستكمال معاملات العقارات بشكل إلكتروني وتنظيم إدارتها للجهات المملوكة لهيئة عقارات الدولة وأيضًا للجهات الحكومية.

منصة اعتماد و تدشين خدمة التعاقد الرقمي من خلالها 1443ه‍

لقد قام وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية محمد بن عبدالله الجدعان بتدشين خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة اعتماد، وذلك بهدف التحسين من قدرات الجهات الحكومية، وجاء ذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وكان ذلك أثناء إنطلاق معرض ليب LEAP بالرياض.

أهم أهداف خدمة التعاقد الرقمي عبر المنصة

لقد قام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية السعودية بتدشين خدمة التعاقد الرقمي بشكل تدريجي إلى أتمتة نماذج العقود وتوقيعها عبر المنصة بشكل رقمي، لتحقيق مجموعة من الأهداف والتي من أهمها:

المراقبة والمتابعة المستمرة لخطوات إنجاز وتنفيذ المشاريع.

التحسين من قدرات الجهات الحكومية في مجال التخطيط المالي.

الجمع بين إجراءات المنافسة و إجراءات تسجيل العقد.

تسجيل العقود وتوقيعها رقميا عبر المنصة للتغلب على الكثير من التحديات.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

يمكن لأي شخص التسجيل كمستخدم جديد بالمنصة من خلال اتباع الخطوات التالية: