موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري في شهر فبراير وتعديل موعد مباراة الهلال والنصر

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري والميلادي في شهر فبراير بعدما أصدر الملك السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بإعتماد إجازة يوم التأسيس السعودي لتكون إجازة رسمية لكل العاملين، وكان وزير الموارد البشرية قد أصدر قرارا بإعلان يوم إجازة يوم التأسيس السعودي لتكون إجازة رسمية للعاملين في القطاع العام والخاص.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري في شهر فبراير

تم تحديد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى ليوم تأسيس الدولة السعودية وأصبحت الإجازة بيوم إجازة يوم التأسيس وصار إجازة رسمية.

إجازة يوم التأسيس القادمة: الثلاثاء 21/07/1443 هجريا.

تأجيل جميع الجلسات القضائية في يوم التأسيس السعودي

كان رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس إدارة القضاء الإداري الشيخ خالد بن محمد اليوسف قد أصدر قرارا بتأجيل كل الجلسات القضائية المحدد مواعيدها للنظر في يوم التأسيس السعودي وذلك في كل محاكم ديوان المظالم وذلك امتثالا للأمر الملكي بأن يكون الثاني والعشرين من فبراير من كل عام ذكرى لتأسيس السعودية وإجازة رسمية.

حيث تقوم المحاكم المختصة بتأجيل كافة القضايا المطلوبة سواء من خلال التأجيل وأن لا يتجاوز التأجيل 15 يوم عن الموعد السابق بأي حال من الأحوال وأن يتم التأجيل من المحاكم دون جهد من أطراف الدعوى.

تعديل موعد مباراة الهلال والنصر بسبب يوم التأسيس السعودي

كانت لجنة المسابقات في الإتحاد السعودي لكرة القدم قد أقرت تعديلا على موعد مباراة النصر والهلال وكذلك مباراة الباطن والفيحاء في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت اللجنة تقديم موعد المبارتين والتي كان من الممكن إقامتها في الثاني والعشرون من فبراير لتكون يوم 21 من شهر فبراير ويتم إقامة المباريات في الملاعب المحددة مسبقا.

من المنتظر إقامة أربع مباريات يوم الحادي والعشرون من فبراير في دور الثمانية في كأس الملك، والمباريات هي الباطن والفيحاء والنصر والهلال والتعاون والاتحاد والشباب والأهلي في مباريات قوية للفرق السعودية في كأس خادم الحرمين الشريفين.

من المنتظر أن تكون إجازة يوم التأسيس السعودي لكل العاملين في القطاعين العام والخاص ومن المنتظر إقامة إحتفالات في المملكة بمناسبة يوم التأسيس السعودي.