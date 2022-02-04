نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط قبول أهلية الضمان المطور الجديد النفاذ الوطني sso.hrsd.gov.sa موعد نزول الضمان فبراير 2022 شروط ومعايير الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرط قبول الأهلية على رابط النفاذ الوطني للضمان الاجتماعي المطور الجديد sso.hrsd.gov.sa موعد صرف راتب ومعاش الضمان دفعة 3 لشهر فبراير 2022 وشروط الاستحقاق للمطلقات والأرامل وكبار السن، بعد أن تعاظمت التساؤلات عن متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور؟ وما سبب رفض الأهلية لمن قام بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور، جميعها وغيرها أسئلة سنجيب عليها من خلال هذا التقرير، ويجب أن ننوه إلى أن قبول الأهلية تؤهل رب الأسرة لنزول راتب الضمان وإيداعه في حسابه المصرفي، وذلك لمن قام بالتسجيل على رابط منصة النفاذ الوطني للضمان المطور، وهي المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد تم الانتهاء من إيداع قائمة كشوف الدفعة الثانية ممن قاموا بالتسجيل والذي باغ عددهم ما يقارب ربع مليون أسرة، وتم صرف وإيداع الدفعة الأولى لعدد 72 ألف أسرة، وكذلك تم إيداع الدفعة الثانية ويُنتظر أن يتم إعلان أهلية ما يقارب 70 ألف أسرة أخرى قبل منتصف شهر فبراير الحالي.

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أما عن التسجيل الجديد فلابد وأن يتم على الرابط الجديد للضمان الاجتماعي المطور “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”، حيث أنه يتم نقل المسجلين سابقا إلى المنصة الجديدة للضمان الاجتماعي المطور، حيث ما يزال باب التقديم والسجيل مفتوح حتى يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022، وذلك حسبما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر 2022 مع بداية تفعيل رابط استقبال طلبات التسجيل الجديدة في الضمان الاجتماعي المطور، هذا ويتم أيضا تحديث البيانات الخاصة بالمستحقين القدامى ونقلهم تدريجياً إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

لماذا تم رفض الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

تم رفض الأهلية ورفض طلب التأهل لصرف معاش الضمان لمن يزيد دخل أسرته عن الحد المانع.

تسجيل بيانات غير صحيحة، وتم اكتشاف ذلك عند التدقيق في الطلب بعد مطابقة البيانات المُسجلة على قاعدة البيانات الحكومية.

التقاعس في تحري الدقة في المعلومات عند التسجيل

عدم استكمال التسجيل بالمعلومات المطلوبة.

تسجيل رقم الهاتف يشكل خاطئ مما يجعل التواصل بالرسائل النصية منعدم.

عدم القيام بالتسجيل على رابط التسجيل الجديد غلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أن البعض قام بالتسجيل على الرابط القديم.

جدول الحد المانع الذي تم على أساسة قبول أو رفض الأهلية لصرف راتب الضمان للفرد المستقل والأسرة

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

كيف استعلم عن نتائج الأهلية ورابط تسجيل جديد بالضمان المطور – المنصة الوطنية الموحدة نفاذ)

يتم عمل حساب جديد للمستخدم عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“. يبدأ المستخدم بالحصول على رقم السجل المدني ورقم سري. يتم الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

موعد صرف ونزول إيداعات راتب الضمان لشهر فبراير 2022

صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قيام الوزارة بالانتهاء من دراسة وفحص طلبت التسجيل للدفعة الثانية، وبالفعل بدأت الوزارة في إرسال رسائل نصية تفيد قبول أو عدم قبول التأهل لصرف معاش وراتب الضمان الاجتماعي المطور، أما عن موعد الصرف ونزول إيداع المتأهلين، فسيكون صبيحة يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، وهو الموافق غُرة شهر رجب 1443، هذا وسيقوم كل بنك بتحديد موعد الصرف وفق نظام البنك الخاص، أما عن الدفعات التالية، فسيتم وضع جدول زمني لموعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور تدريجيا، وذلك حسب ما صرح به مصدر مسؤول.

شروط استحقاق المُطلقات في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

ويجب أن ننوه إلى أن أهلية المطلقة اختلفت عما كان في السابق، حيث يتم اعتبار المسكن هو أساس الاستحقاق، وذلك في حال كان المُطلقة تعيش مع أسرتها، أما من تعيش في مسكن مستقل، فتكون في هذا الحالة مُستحقة لمعاش الضمان، والفيديو السابق يوضح الضوابط والشروط التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي المطور الجديد

من ليس له دخل ثابت ومستقر.

غير القادرين على كسب قوتهم وليس لديهم عمل من كبار السن والمرضى والنساء.

الأرامل والمطلقات المعيلات والتي تقيم في مسكن مستقل عن أسرتها.

العاملين بوظائف في القطاع الحكومي ودخلهم وأسرتهم أقل من الحد المانع للضمان.

العاطلين عن العمل والذي يبحثوا على فرص العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة.

بالإضافة إلى ما سبق من جهود الحكومة السعودية في تصحيح قواعد صرف الدعم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي:

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